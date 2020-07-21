نجمة الراب الأميركية نيكي ميناج حامل بأول طفل لها

أعلنت مغنية الراب الأميركية، نيكي ميناج، أمس الاثنين، أنها حامل بطفلها الأول، من خلال نشرها صوراً عبر "إنستغرام" تظهر بوضوح حملها.

وقد أرفقت المغنية، البالغة 37 عاماً المولودة في ترينيداد وتوباغو والتي ترعرعت في حي كوينز في نيويورك، إحدى الصور برسالة جاء فيها "حب. زواج. عربة أطفال. تملأني الحماسة والامتنان. أشكركم جميعاً على أمنياتكم بالسعادة".

والمغنية متزوجة من كينيث بيتي، وهو مسؤول في إحدى شركات الإنتاج الموسيقي الأميركي.

وكانت ميناج قد صدمت معجبيها عندما أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها تزوجت بيتي، وهو صديقها منذ الطفولة. كان الاثنان قد تواعدا في سنوات مراهقتهما والتئم شملهما مجدداً في 2018.

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وهي كانت قد فاجأت جمهورها في أيلول/سبتمبر الفائت عبر إعلان عزمها الابتعاد عن الساحة الفنية للتركيز على حياتها العائلية.

غير أنها عادت عن هذا الإعلان ووعدت بإصدار أغنيات فردية جديدة تضاف إلى سلسلة نجاحاتها. كما قالت إنها تعمل على ألبوم جديد.

وعلى صعيد موسيقي، حظيت ميناج أيضاً بعام حافل، فقد تصدرت "قائمة بيلبورد لأفضل مئة أغنية" مرتين. وساعدتها أغنيتها "ساي سو" في تحقيق المركز الأول لها على الإطلاق في قائمة "أفضل 100"، بالرغم من أنها أنتجت عدة أغنيات ناجحة خلال مسيرتها الفنية. ووصلت أيضاً لأبرز مراكز القوائم بأغنيتها "ترولز" في تعاونها مع "سيكستيناين".