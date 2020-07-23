بسبب كلبها.. أزمة زوجة تامر حسني وجيرانها تصل النيابة

في حدث أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار الكلاب الشرسة في الأحياء السكنية في مصر، حرّرت زوجة الفنان تامر حسني، بسمة بوسيل، شكوى ضد جيرانها بسبب اعتداء كلبهم المفترس على كلبها من فصيلة جريفون بلجيكي، ما نتج عنه وفاة الكلب متأثرا بجراحه.

وفي التفاصيل، تم تحرير محضر رقم 2403 بالواقعة في قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وتقرر إحالة القضية إلى النيابة العامة، وفق ما تداولته صحف مصرية، ورفضت أسرة صاحب "ناسيني ليه"، أي تعويض مادي والاكتفاء فقط بطلب من الجار باستبعاد الكلاب الشرسة.

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وطالبت ‫ بسمة، في المحضر الرسمي بالتحقيق في انتشار الكلاب المفترسة بكمباوند الربوة، خصوصًا كلاب جارها الذي يعمل بإحدى الجامعات الخاصة.

في المقابل، تعهد صاحب الكلب المفترس في المحضر بعد سماع أقواله بربطه وعدم تركه في الشارع، وتقدم باعتذار لزوجة الفنان الشهير.

إلى ذلك، أصدر تامر حسني توضيحا عاجلا للتضامن مع زوجته ضد ظاهرة انتشار الكلاب المفترسة، مؤكدا أنها من الممكن أن تفترس الأطفال والنساء. وأضاف عبر خاصية "قصص إنستغرام": توضيح لما نشر عبر أكثر من موقع وأتمنى اتخاذ موقف واضح من إدارة مدينة الربوة وأي منطقة سكنية في مصر لحماية الأهالي والأطفال بشكل عام، لأنه بقى موقف متكرر في كل مكان والموضوع بعيد كل البعد عن نوايا الجيران، فهم بالتأكيد محترمون وهجوم الكلب الكبير لقتل الكلب الصغير، تم فجأة دون علمهم، الخوف من تكرار الموقف مما يؤدي لا قدر الله لعواقب أكبر، خصوصا أن الكلاب المفترسة كانت غير مربوطة وبتجري في الشارع طليقة".

كما نشر معلومات عن الأذى الذي تتسبب به الكلاب الشرسة، ومنها تعرض طفل يدعى محمد، لاعتداء عنيف من جانب كلبين شرسين أمام مسكنة بمنطقة التجمع في القاهرة.