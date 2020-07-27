وفاة أوليفيا دي هافيلاند بطلة "ذهب مع الريح" عن 104 سنوات

توفيت النجمة الهوليوودية أوليفيا د هافيلاند التي شاركت في بطولة فيلم "غان ويذ ذي ويند" الأحد في باريس، حيث كانت تقيم، عن 104 سنوات، على ما أعلنت وكيلة أعمالها.

وقالت الأميركية ليزا غولدبرغ في بيان: "رحلت أوليفيا دي هافيلاند بهدوء لأسباب طبيعية".

وتوفيت الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار أفضل ممثلة في مقر إقامتها الباريسي، حيث تقيم منذ الخمسينات.

موضوع يهمك أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل... الإصابات بكورونا في أميركا اللاتينية تتجاوز شمال القارة أميركا

وأدت دي هافيلاند دور ميلاني في "ذهب مع الريح" (1939) وكانت تعتبر عميدة سن هوليوود وتجسد عصرها الذهبي في الثلاثينيات والأربعينيات.

ورشحت دي هافيلاند عدة مرات للفوز بجوائز أوسكار، ونالت جائزة أفضل ممثلة عن "تو إيتش هيز أون" (1946) و"ذي إيريس" (1949).