باسل خياط ينعى والده : كنت أتمنى أن تغفو عيناك على وجهي

أعلن الفنان السوري باسل خياط، اليوم السبت، وفاة والده سمير خالد الخياط، وذلك عبر منشور نعي نشره في حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، موجّها رسالة مؤثرة إلى والده.

وطلب باسل من جمهوره الدعاء لوالده، مضيفاً: "أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعاً للرجل الأول في حياتي، وداعاً لحنانك الأبدي، وداعاً سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدم عدد كبير من الفنانين والفنانات واجب العزاء، حيث كتبت الفنانة السورية كندة علوش "باسل العمر لك ولمحمد.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبركم".

بينما قال مواطنه الفنان قصي خولي: "العم سمير العم أبو باسل الغالي رحمة الله عليك وأسكنك الله فسيح جناته".

وأضافت الفنانة التونسية درة: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".