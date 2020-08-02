باسل خياط ينعى والده : كنت أتمنى أن تغفو عيناك على وجهي

أعلن الفنان السوري باسل خياط، اليوم السبت، وفاة والده سمير خالد الخياط، وذلك عبر منشور نعي نشره في حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، موجّها رسالة مؤثرة إلى والده.
وطلب باسل من جمهوره الدعاء لوالده، مضيفاً: "أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعاً للرجل الأول في حياتي، وداعاً لحنانك الأبدي، وداعاً سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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💔💔💔😭😭 يا حبيبي يا ابو باسل اخدت قلبنا كلنا الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويصبر قلب اهلك واحبابك حبيبي يا باسل الله يهدي بالك ويريح قلبك 😭💔 ٠ ٠ #جوكر_الدراما_العربية🃏 #السهل_الممتنع_باسل_خياط✌🏻 #جوكر_الدراما_العربية_باسل_خياط #طريقي #قصة_حب❤ #الجوكر_العربي #الكاتب #احلام_كبيرة #الاخوة #30يوم #تانغو #الرحلة# #باسل_خياط #باسل_الخياط #باسل_خياط_خط_احمر #دنجوان_العرب_باسل_خياط #الملك_باسل_خياط👑 #ملك_الدراما_العربية_باسل_خياط #عهد_الدم #النحات #بطل_مسلسل_النحات❤️🔥 #الجيش_الباسلي_اللبناني🇱🇧🇱🇧🇱🇧 #bk_lebanon_lovers 🇱🇧 #basselkhaiat Follow for the king of drama 👇 @basselkhaiatofficial #لبنان #مصر #سوريا
وقدم عدد كبير من الفنانين والفنانات واجب العزاء، حيث كتبت الفنانة السورية كندة علوش "باسل العمر لك ولمحمد.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبركم".
بينما قال مواطنه الفنان قصي خولي: "العم سمير العم أبو باسل الغالي رحمة الله عليك وأسكنك الله فسيح جناته".
وأضافت الفنانة التونسية درة: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".