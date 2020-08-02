تعافي نجم بوليوود أميتاب باتشان من كورونا

أعلن الممثل الهندي أبهيشيك باتشان، ابن الممثل الشهير أميتاب باتشان، خروج والده من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا، في حين يبقى هو بسبب نتائج الفحص الإيجابية.

وكان أميتاب 77 عاما قد أعلن في 11 يوليو الماضي إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى. وبعد ذلك أعلن ابنه أبهيشيك إصابته بالفيروس ونقله للمستشفى أيضا.

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من جانبها، ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن أبهيشيك نشر تغريدة قال فيها " جاءت نتائج اختبار فحص كورونا لوالدي سلبية وخرج من المستشفى".

وأضاف" سوف يكون في المنزل الآن للراحة، أشكركم لصلواتكم وأمنياتكم الطيبة".

🙏🏽 my father, thankfully, has tested negative on his latest Covid-19 test and has been discharged from the hospital. He will now be at home and rest. Thank you all for all your prayers and wishes for him. 🙏🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) August 2, 2020

هذا وقدم أميتاب أدواراً لاقت شهرة جماهيرية كبيرة، ومنذ صعود نجمه في حقبة السبعينيات، حصد أميتاب العديد من الجوائز بينها أربع جوائز في مهرجان الفيلم الوطني، و15 في مهرجان جوائز "فيلم فير".

كما منحته فرنسا وسام جوقة الشرف، وهو أعلى تكريم رسمي تمنحه الدولة الفرنسية لمدنيين، وذلك تقديراً لما قدم من مساهمة في فن السينما.

يشار إلى أن الممثلة ايشواريا راي، زوجة أبهيشيك كانت قد أصيبت أيضا بالفيروس هي وابنتهما، وجرى نقلهما للمستشفى وخرجا في 27 يوليو الماضي، ويخضعان للعزل المنزلي حاليا.

وتُعدّ أيشواريا، 46 عاما، إحدى أشهر نجمات بوليوود، وتحظى بشهرة واسعة داخل الهند وخارجها؛ وقد مثلت في أفلام عديدة في كل من بوليوود وهوليوود.

وأحرزت لقب ملكة جمال العالم سنة 1994، فضلا عن أنها سفيرة النوايا الحسنة في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).