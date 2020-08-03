عمرو دياب يعود بسيارة "آيس كريم في جليم".. ويتصدر يوتيوب

بعد ساعات قليلة من طرحه أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، التي يروج فيها للسياحة المصرية، تصدر اسم الفنان المصري عمرو دياب، قوائم المشاهدة في "يوتيوب" مصر، وتجاوز عدد مشاهدات الأغنية أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال يومين فقط.

الأغنية أهداها عمرو لعدد من المحافظات والمدن المصرية، حيث قام بذكر 25 محافظة ومدينة مصرية في الأغنية، من بينها أسوان والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسيوط والشرقية وسيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والفيوم ومطروح، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإنتاج موسى عيسى، وإخراج طارق العريان.

ويسجل الكليب عودة المخرج طارق العريان للعمل مع عمرو دياب بعد 25 عاماً منذ آخر كليب جمعهما وهو "راجعين" عام 1995، وخلال "الفيديو كليب"، ظهر صاحب "شوقنا أكتر"، وهو يقود نوع السيارة نفسه التي ظهر بها لأول مرة على شاشة السينما مع الفنان المصري الراحل عزت أبو عوف، خلال فيلم "آيس كريم في جليم" عام 1992، وهو ما اعتبره متابعون نوعاً من "رد الجميل والوفاء"، وذلك بعد عدة أشهر من إهدائه ألبومه الأخير "سهران" لأبو عوف أيضاً، والسيارة التي ظهر بها "مرسيدس SL 500" موديل 1976.

الأغنية رقم 50

وعن كواليس الأغنية، يقول الشاعر المصري تامر حسين، في حوار مع "الشرق الأوسط"، "منذ بداية العمل على أغنية (يا بلدنا يا حلوة)، كان هدفنا الرئيسي هو أن يرى العالم أجمع مناظر مصر السياحية الخلابة بشكل جديد ومبتكر، أي نجمع كافة محافظات مصر، بأبرز معالمها السياحية، لكي تكون رسالة للعالم بأن مصر جميلة"، مشيراً إلى أن هذه الأغنية تحمل رقم 50 في مسيرتي الغنائية مع الفنان عمرو دياب، وكان حلم من أحلام حياتي، أن يشدو عمرو في العيد بأغنية من كلماتي، وتحقق هذا الأمر في أغنية (يا بلدنا يا حلوة).

كما قال إن "عمرو دياب لم تكن لديه أي طلبات في الأغنية، ولكن كان من البديهي ذكر اسم محافظتي بورسعيد والشرقية اللتين تحملان الكثير من الذكريات الجميلة لعمرو في مشوار حياته، لافتاً إلى أنه «كان يتمنى ذكر كافة أسماء محافظات ومدن مصر في الأغنية، ولكن مدة الأغنية و(القافية الغنائية) كانت تحكمه بذكر عدد معين من المحافظات".

الفكرة بطلب من عمرو دياب

فيما كشف الفنان عزيز الشافعي، ملحن العمل، لـ"الشرق الأوسط"، أن "فكرة الأغنية جاءت بطلب من الفنان عمرو دياب، حيث طلب منا العمل على أغنية وطنية لمصر نحتفي فيها بمحافظات الجمهورية"، موضحاً أن العمل على الأغنية استغرق ما يقرب من شهر، حيث بدأ تامر حسين في كتابة الجزء الأول من الأغنية، ثم قمت أنا بتلحينه، ثم أكمل تامر كتابة باقي أبيات الأغنية، وظللنا نعمل على الكتابة والتلحين لما يقرب من 3 أسابيع، وقمت أنا بعمل 5 أشكال غنائية لها، على أن استقر دياب على الشكل النهائي، وسجلها على مدار أسبوع.

يشار إلى أن أغنية "يا بلدنا يا حلوة" ليست الأغنية الوطنية الأولى في مسيرة عمرو دياب، حيث سبق وقدم أغنيات لمصر، منها «بالحب اتجمعنا»، و«واحد مننا»، و«مصر قالت»، و«القاهرة ونيلها» التي قدمها مع الفنان محمد منير، و«أنا بعشقك يا مصر».