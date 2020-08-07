ريهام سعيد تنتصر.. السلطات تقبض على المتحرشين

في تطور جديد حول قضية الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، التي بدأت بعدما نشرت الأخيرة مقطع فيديو على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث وتستنجد فيه بالشعب المصري وبالمسؤولين إثر تعرضها للتحرّش هي وابنها أثناء تواجدهما على الشاطئ في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على 5 أشخاص بتهمة الاعتداء اللفظي على سعيد.

موضوع يهمك نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد فيديو على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث وتستنجد فيه بالشعب المصري... ريهام سعيد تستغيث بالمسؤولين بعد تعرضها للتحرش سوشيال ميديا

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا في محافظة مطروح.

مشكلة بسبب صورة!

يشار إلى أن الواقعة حدثت بعدما طلب المتهمون الخمسة من ريهام التقاط صورة تذكارية معهم، إلا أنها رفضت ذلك، فتلفظ أحدهم بعبارة أثارت حفيظتها، لتحدث بينهم مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها.

وبعد احتواء الموقف، قامت سعيد بتصوير مقطع الفيديو وتقديم البلاغ، فيما أقر المتهمون بفعلتهم على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.