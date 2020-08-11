مفاجأة صادمة بتقرير وفاة اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي

بعد أن سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب إعلان وفاة صانع المحتوى المرئي مصطفى حفناوي أحد مشاهير "يوتيوب"، إثر إصابته بجلطة مفاجئة في المخ وغيبوبة فجر المستشفى الذي كان يعالج فيه مفاجأة كبيرة.

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وكشف تقرير المستشفى الجوي في القاهرة أن اليوتيوبر الشهير كان يتعاطى عقار الترامادول المخدر، إضافة لأدوية أخرى خاصة بالرياضيين مثل الكورتيزون وأمينوسيد وتستوسيترون وسيلدينافيل.

وأضاف أن اليوتيوبر الراحل دخل المستشفى يوم ٥ أغسطس الماضي لشعوره بمغص وآلام حادة بالبطن وبعد احتجازه كانت معدلات نبض الدم ونسبة الأكسجين طبيعية وتبين حدوث ضعف للجانب الأيمن من الجسم إثر جلطة حديثة في المخ.

وقال تقرير المستشفى إنه تم عمل أشعة رنين على شرايين المخ وتبين وجود انسداد بالشريان السباتي الداخلي الأيسر.

وكان الكثير من الفنانين والمشاهير والمتابعين لحفناوي، قد تفاعلوا مع أزمة مرضه وطلبوا الدعاء له ليتجاوز هذه الأزمة الصحية، مما جعل اسمه يتصدر مواقع البحث في مصر.

واشتهر مصطفى حفناوي البالغ منُ العمر 25 عاماً بتقديمه فيديوهات ساخرة وكوميدية على موقع "يوتيوب" وله صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتابعها أكثر من مليون حساب.