شاهد الفيديو الذي أوصى نور الشريف بعرضه يوم وفاته

تزامناً مع الذكرى الخامسة لرحيل الفنان المصري الكبير نور الشريف في 11 أغسطس عام 2015، أعاد عدد من محبيه وبعض وسائل الإعلام المحلية نشر الفيديو، الذي طلب عرضه يوم وفاته

ففي آخر أيام حياته، ذكر نور الشريف، حينما حل ضيفا في أحد البرامج، عدداً من أعماله ومشاهده التي يعتز بها، وقال إنه يرى أن مسلسل عمر بن عبد العزيز أهم عمل قدمه على الإطلاق على مدار تاريخه الفني.

وتحدث الفنان الراحل، عن المشهد الأخير من المسلسل بتأثر شديد حتى كاد يبكى، قائلا: "والله لما بشوف مشهد الوفاة عندما يذاع بأبقى مندهش، مين ده، مهما كنت دارس، مهما كنت موهوب وعندي خبرة، أرى أن مشهد النهاية في مسلسل عمر بن عبد العزيز فيه لحظة رائعة، في اللحظة التي يرى فيها عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب وكل الصحابة اللي سبقوه وهو فرحان أنه هيروح لهم".

وأضاف: "في المشهد أنا فاتح عيني والدموع نازلة، وفي فن التمثيل لما تكون الدموع عصية، يضغط الفنان على عينه شوية علشان الدموع تنزل، لكن في المشهد ده أنا عيني مفتوحة والدموع تنساب مش عارف إزاي، بجد لحظة لا توصف".

وتهدج صوت الفنان الكبير وهو يتحدث عن هذا المشهد، قائلاً: "الأعمار بيد الله وأتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد ده".

يذكر أن نور الشريفوافته المنية يوم الثلاثاء في 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة عن عمر يناهز 69 عاما.