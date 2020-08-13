بيومي فؤاد للعربية.نت: هذه شروطي لقبول أدوار ضيف الشرف

يمكن إطلاق لقب "فنان شامل" على الممثل المميز بيومي فؤاد الذي أثبت قوته في أداء التمثيل بكل أنواعه سواء الكوميدي أو التراجيدي، وحقق مساحة كبيرة من النجاح لا يستهان بها.

وفي حواره مع "العربية.نت "يتحدث بيومي فؤاد عن مشاركته في فيلم "صاحب المقام" مع يسرا و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ومسلسل "الحرامي"، وتحدث كذلك عن أعماله المسرحية.

*حدثنا في البداية عن مشاركتك في فيلم "صاحب المقام"؟

**فيلم "صاحب المقام" إخراج محمد العدل، ويلعب بطولته النجوم يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل، وهي أول مرة أقدم عملا سينمائيا مع النجمة يسرا، ولي الشرف أن أقف أمامها في السينما كما حدث في التلفزيون، وأقوم بدور توأمين هما "حكيم" و"حليم"، وأحدهما مادي ويتكلم في الحسابات، و"حليم" شخص متدين وصوفي ويعارض أي شيء يخص موضوع المقام والضريح.

والفيلم تجربة مختلفة جدا، وهو من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، وأتمنى أن ينال إعجاب الناس لأنه يدور حول فكرة تهم الكثيرين.

*الفيلم يُعرض على منصة "شاهد" الإلكترونية.. كيف ترى ذلك قبل عرضه سينمائياً؟

**لا أحد ينكر أهمية المنصات الإلكترونية حاليا، فالجميع يتابعها والجيل الحالي أصبح يجلس بالساعات على السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية، لذلك فعرض الفيلم على "شاهد" خطوة جيدة وقد تكون تطورا، وليس العكس وأنا لم أتضايق منها.

وإذا تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن نسب المشاهدات المسجلة على تلك المنصات كبيرة جدا، ودول الخليج والعالم أصبح يتجه لهذا النوع من المشاهدة، ورغم أنني لست ممن يجلسون فترات طويلة على السوشيال ميديا إلا أنها قوية والمستقبل لتلك المنصات. وطبيعي أن نجرب كل شيء ونقيم بعد ذلك النتائج.

*تشارك أيضا في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الفنان كريم عبدالعزيز، فماذا عن هذه التجربة؟ وهل الفيلم له علاقة بفيلم "نادي الرجال السري"؟

*أحب العمل مع كريم عبدالعزيز بعد أكثر من تعاون بيننا، فهو فنان رائع ومحب لزملائه وله كاريزما خاصة، والفيلم لايت كوميدي ويحمل فكرة جديدة، وأجسد من خلال العمل دور مسؤول كبير في الدولة، ويحاول الوصول إلى كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني، ولا علاقة بين الفيلم وفيلم "نادي الرجال السري"، فالعملان مختلفان عن بعضهما تماما، وهذا الربط جاء بسبب تشابه أبطال العمل، ولكن الفيلمين مختلفان في القصة وباقي التفاصيل.

*حدثنا عن الجديد الذي تقدمه في فيلم "النمس والانس" مع محمد هنيدي ومنة شلبي؟

**الفيلم كوميدي خيالي ويلعب بطولته النجم محمد هنيدي ومنة شلبي، ومن إخراج المخرج العظيم شريف عرفة، والجديد الذي أقدمه أنني أقوم بدور مأذون العفاريت في الفيلم، ويتميز الفيلم بغرافيك مميز جدا ومبهر وجديد من نوعه، كما سيرى الجمهور أكشن مختلفا من خلال العمل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

*وكيف كان العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم "النمس والانس"؟

**شريف عرفة من أهم المخرجين في الوطن العربي وأي ممثل يتمنى أن يقف أمام كاميراته في أي فيلم أو عمل آخر ولو مشهدا، لأنه فعلا مخرج موهوب وعظيم، وهذه ليست المرة الأولى التي أعمل فيها معه، فقد تواجدت معه في الماضي بدور صغير في مسلسل "حليم"، وجمعنا أيضا عمل يحمل اسم "من غير مقص"، شارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم محمد فراج وتايسون.

*يرفض بعض الفنانين التواجد كضيوف شرف.. فما موقفك؟

**لا أمانع في الظهور كضيف شرف في أي عمل، بالعكس أحب أن أكون متواجدا مع زملائي في أعمالهم، وما يهمني في قبول دور ضيف شرف أن أكون مؤثرا حتى لو بمشهد واحد، ودوري له معنى وبصمة، ومن آخر مشاركاتي كضيف شرف فيلم "الغسالة" للفنان محمود حميدة وهنا الزاهد وأحمد حاتم.

*حققت نجاحا كبيرا في دور تراجيدي وبعيد عن الكوميديا في رمضان بمسلسل "خيانة عهد" فهل فاجأتك النتيجة؟

**طبعا أنا سعيد جدا بالنجاح الذي حققه مسلسل "خيانة عهد" وسعدت بردود الفعل حول شخصية "منعم" ومدى تأثر الجمهور بها، وحقيقي أنا لم أصنف نفسي كممثل كوميدي، ولكن الجمهور اعتاد أن يراني في الأدوار الكوميدية، وارتبطت في ذهنه بهذه الصورة، ولكن ليست هذه المرة الأولى التي أجسد فيها التراجيدي وأحقق من خلاله نجاحا كبيرا، فقد جسدت دورا قبل ذلك في مسلسل "الميزان" و"موجة حارة"، وكانا بمثابة تعريف الجمهور والنقاد بي، خاصة أن "موجة حارة" من الأعمال التي أثرت في مشواري الفني، وأيضا مسلسل "الكبير أوي".

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*تشارك في تجربة خليجية من خلال مسلسل "الديك الأزرق".. فماذا عنها؟

**المسلسل خليجي مصري ولا يتواجد به من الفنانين المصريين سوى أنا والفنانة شيماء سيف، وصورنا نصف العمل قبل كورونا، وكان من المفترض أن نصور الجزء الثاني في الخليج، ولكن الظروف التي مرت بها البلاد ستجعلنا نكمل تصويره في مصر قريبا.

*ماذا عن أعمالك القادمة؟

**أنتظر عرض مسلسل "الحرامي"، وهو مكون من 10 حلقات مع رانيا يوسف وأحمد داش. والحلقة 10 دقائق وسوف يُذاع على "شاهد".