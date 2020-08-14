بحضور نقيب الموسيقيين ..تشييع جثمان سمير الإسكندراني

شيعت بعد ظهر اليوم الجمعة جنازة الفنان المصري الراحل سمير الإسكندراني والذي غيبه الموت أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٨٢ عاما في حضور الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وغياب من الفنانين.

ووصل جثمان الفنان الراحل إلى مسجد السيدة نفيسة برفقة ابنتيه نجوى ونيفين، وشقيقه الدكتور سامي الإسكندراني، حيث تمت الصلاة عليه ونقل جثمانه بعد ذلك إلى مقابر العائلة في منطقة المقطم.

ولد الفنان الراحل في حي الغورية بالقاهرة في فبراير من العام 1938، وعشق الغناء منذ طفولته وكان صديقا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي .

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تخرج من كلية الفنون الجميلة وسافر لإيطاليا لدراسة الفن ثم عمل في القسم الإيطالي بالإذاعة.

قدم الفنان الراحل، طوال مشواره الفني عشرات الأغاني منها الوطنية والخفيفة والرومانسية ثم توقف عن الغناء في سنوات عمره الأخيرة بعد تعرضه لعدة أزمات صحية.