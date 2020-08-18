مصطفى درويش للعربية.نت: العمل مع كاملة أبو ذكري نقطة تحول لأي فنان

نجح الفنان الشاب مصطفى درويش في لفت الأنظار إليه في عملين من أهم الأعمال الدرامية، وهما مسلسل "خيانة عهد" الذي جسد فيه دور الزوج المقهور ومسلسل "بـ100 وش" الذي قام فيه بشخصية "فتحي" النصاب. ورغم اختلاف الدورين كليا وجزئيا لكنه أجاد فيهما بشهادة الجمهور والنقاد ليكتب لنفسه شهادة ميلاد فنية.

وفي حواره مع "العربية.نت" تحدث مصطفى درويش عن العملين وكواليس التصوير مع النجمة يسرا ومع المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، وكيف أثرت في أدائه، كما كشف عن أزمته مع فيروس كورونا وكيف تعافى من الإصابة.

*في البداية دعنا نطمئن على رحلتك مع فيروس كورونا المستجد وكيف تخطيت هذه الأزمة؟

*الحمد لله تعافيت تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعدما أظهرت نتيجة المسحة الأخيرة التي أجريتها منذ فترة سلبية العينة، وقد مررت بظروف خلال رحلة العلاج، وبالأخص اليوم الرابع والخامس والسادس فقد كانت مرحلة شديدة القسوة.

ومن الضروري التنبيه على أن العامل النفسي أكثر تأثيرًا على المريض في الوصول إلى الشفاء من العلاج الدوائي، فقد انتابتني أحاسيس شديدة المرارة لدرجة أني شعرت أني سأموت وأنا وحيد، ولكن دعمني الناس والأحباء جدا وتواصلت مع الجميع ووقفوا إلى جانبي وربما هذا سبب ارتفاع حالتي المعنوية.

فأكبر خطأ أن ينعزل المريض عن العالم ويترك نفسه للتفكير السلبي، والذي بدوره يدمر حالته المعنوية والتي تنعكس على حالته الصحية ومدى استجابته للعلاج والقاعدة التي أؤكد عليها أن الوهم قد يفتك بمريض كورونا، ولذلك يجب تجنبه، وأقول لكل من يعرف مريض كورونا أن مكالمة المريض من جبر الخواطر، وبتفرق كتير مع المريض وفي تماثله للشفاء.

*هل دعمك الوسط الفني في رحلة مرضك؟

طبعا تلقيت كل الحب والدعم والرعاية من الوسط الفني وحقيقي تلقيت محبة لم أكن أتوقعها من أصدقائي بالوسط الفني وجمهوري وكثيرين وجدتهم من المحبين والمساندين خلال تلك الفترة الصعبة، ولا أنسى أبدا موقف المخرج بيتر ميمي، الذي دعمني خلال رحلة علاجي وحتى شفائي.

*ما الذي تعلمته من تجربتك الأليمة مع فيروس كورونا؟

**تعلمت الحرص الشديد وعدم الاستهتار بالصحة وقول مفيش مشكلة ومش هيحصل حاجة، فالاستهوان بالمرض وبالاحتياطات والاحترازات قد ينقله بكل سهولة، كما شعرت بالخوف الشديد وضآلة كل شيء حولي بسبب فيروس لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وخفت كثيرا على من حولي من الإصابة، وحمدت الله أنه شفاني بعد أيام عصيبة جربت فيها الرعب والاقتراب من الموت، وبعد شفائي شجعت نفسي والجميع على مساعدة الغير خاصة المصابين وعلى المتعافين ألا يبخلوا بالتبرع ببلازما الدم لعلاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا فجميعنا قد تكون حياته معلقة بتبرع شخص متعافى.

*حدثنا عن مشاركتك في مسلسل "خيانة عهد"؟

**سعدت جدا بترشيحي لدور "عزت" في مسلسل "خيانة عهد" مع النجوم الكبار يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحة وعبير صبري، وفرحت أكثر لأن الدور كان مميزا جدا ولم أقم به أبدا فشخصية الزوج المنكسر، الطيب والرومانسى بزيادة، والضعيف أمام زوجته دور مستفز لكنه واقعي وموجود في الحياة، وله سلبياته الكثيرة ولهذا لفت الدور النظر، وتسبب في ردود فعل كثيرة جدا فالرجال تضايقوا مني جدا وبعضهم كان يشتمني على كومنتات وتعليقات صفحات التواصل الاجتماعي،

وهذا يعني أن الناس ركزت معايا جدا فى هذا الدور، والغريب أن عائلتي أيضا كانت متفاعلة مع الدور لدرجة أن أخي الكبير كان مستاء من "عزت" وكتب على "فيسبوك "منشور ساخر قال لي فيه "كفاية بقى أنت بقيت جوز الست شوف لك حل".

*ظهرت بشكل غريب من حيث تسريحة الشعر والملابس في المسلسل فهل تعمدت ذلك أم تعليمات المخرج سامح عبدالعزيز؟

**شخصية "عزت" شخصية بسيطة وهادئة جدا وكلاسيكية وعاطفية وأيضا هو ابن بلد وجدع ويتمسك بالتقاليد ولذلك شكله كان لابد أن يكون تقليدي من حيث تسريحة الشعر التقليدية والملابس شبه الرسمية التي تخلو من الموضة، فمعظم الشخصيات التي تتميز بصفات عزت ستجدها بنفس الشكل.

*حدثنا أيضا عن نجاحك في مسلسل "100 وش" وسر هذا التألق؟

**هذا المسلسل كان مفاجأة بكل المقاييس وكنت سعيدا جدا بالعمل مع كل فريق المسلسل، خاصة بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تعطي فريق العمل مساحة جيدة من الارتجال، وحقيقي أن كاملة هي سر نجاح العمل بدون شك.

فهي تمتلك تلقائية وراحة في شخصيتها، ولديها القدرة على توجيه الممثل دون أن يشعر بالتوتر، والخوف أثناء التمثيل، وكل أعمالها تكون علامات فارقة في الدراما أو السينما وأي ممثل عمله مع كاملة يكون نقطة تحول في حياته، وأنا شخصيا أتمنى العمل معها دائما.

*شخصية "فتحي" النصاب صاحب الصالة الرياضية والانتهازي كيف حضرت لها بهذا الشكل؟

موضوع يهمك يمكن إطلاق لقب "فنان شامل" على الممثل المميز بيومي فؤاد الذي أثبت قوته في أداء التمثيل بكل أنواعه سواء الكوميدي أو... بيومي فؤاد للعربية.نت: هذه شروطي لقبول أدوار ضيف الشرف ثقافة وفن

نوعية شخصية "فتحي" متواجدة في الواقع وبكثرة ونقابلهم كثيرا وحقيقي فكرت في اقتباس بعض الملامح من الواقع لذلك وضعت بعض الواقع، واخترعت باقي التفاصيل، مثل الشكل والملابس، ومع توجيهات المخرجة كاملة أبو ذكري ظهر "فتحي" بالشكل الذي كان عليه بالعمل والحمد لله حقق نجاحا كبيرا.

*تردد أن هناك جزءا ثانيا من مسلسل "بـ100 وش" فهل هذا حقيقي؟

**حتى الآن غير معروف، لكن على الأقل لن يكون هناك جزء ثان برمضان المقبل إن شاء الله وربما قد يكون في عام آخر ليس لدي معلومات حول الموضوع.