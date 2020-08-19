تسريب أغنية عمرو دياب الجديدة.. ودينا الشربيني بطلة الكليب

قبل ساعات من طرح أحدث أعماله الفنية، تصدر المطرب المصري عمرو دياب محركات البحث بعد الإعلان عن عودته إلى التمثيل مرة أخرى عبر إنتاج ضخم لـ"نتفليكس".

تلك الخطوة التي تأتي بعد غياب استمر لما يقرب من 30 عاما، تخللها أكثر من إعلان عن عودة الهضبة للتمثيل دون أن يتحقق الأمر طيلة السنوات الماضية.

وبعيدا عن التمثيل، ينتظر الجمهور طرح أغنية "في أماكن السهر" لعمرو دياب التي أعلن عن مقطع صغير منها قبل يومين، ليفاجأ الجمهور اليوم الأربعاء بتسريب الكليب كاملا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

الكليب الذي طرح بجودة أقل من جودته الأصلية، أظهر الأغنية كاملة وبطلتها دينا الشربيني التي تم ربطها بعمرو دياب كثيرا طيلة السنوات الماضية، دون أن يكشف الثنائي عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

الأغنية التي تم تصويرها بمنطقة الساحل الشمالي في أجواء صيفية خالصة، ظهر في نهايتها عدد كبير من أصدقاء عمرو دياب ودينا الشربيني، وتناول الكليب مغازلة دياب لبطلة الكليب في ظل قصة الحب التي تجمع الثنائي.

ولم تمض دقائق على طرح الكليب المسرب حتى استنجد مؤلفها الشاعر تامر حسين بالجمهور، وطالبهم بعدم المشاركة في تلك الجريمة وهي تداول الأغنية المسربة.

كما طالبهم بالانتظار حتى نزول الكليب الرسمي خلال ساعات بجودة عالية، خاصة وأن من يقوم بنشر الكليب المسرب من جمهور عمرو دياب معرض للمساءلة عن نشره كليب لا يمتلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، ووجه الشكر لجميع المستجيبين من جمهور عمرو دياب.