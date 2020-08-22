بعد طلاقها.. أصالة تعلن "خطوبتها"!

بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أنباء تفيد باحتفال المطربة السورية، أصالة نصري، بخطوبتها بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، خرجت الفنانة عن صمتها، وقالت في مداخلة تلفزيونية: "لا يوجد أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة، هي صعبة تظبط، بس لو ظبطت بتكون أحلى شيء بالحياة".

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وتابعت: "لا أحب أن أستبق الأحداث، الله أعلم، اليوم قلبي مغلق بالضبة والمفتاح، قلبي تعبان قلبي مقهور، قلبي مش صحي، لقد خرجت من علاقة 14 عاما حب كتير كبير، وجذورها مرعبة، اللي بتقوله حاجة عن الارتباط لست أنا".

إلى أن أعلنت: "أنا خاطبة حالي في الوقت الحالي، ونزلت مع صاحبتي ميرال اشتريت خاتم خطوبة لي، خاتم معمول من قلوب محطمة".

يشار إلى أن أصالة كانت قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" حينها، وعلقت قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي"، وذلك بعد فترة طويلة من الشكوك حول علاقتها بالعريان، خصوصا مع انتشار فيديو لها وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال أدائها أغنيتها "ذاك الغبي"، التي تتحدث عن الخيانة.