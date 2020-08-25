بعد 14 عاما.. حميد الشاعري يعود بمفاجأة

رغم مشاريعه التي عادة ما يعلن عنها ولم تكتمل، تلقى جمهور المطرب حميد الشاعري بعودته بألبوم غنائي جديد بعد غياب أكثر من 14 عاماً.

موضوع يهمك أفادت مصادر "العربية"، اليوم الثلاثاء، بأن السفير القطري محمد العمادي أبلغ حماس بموافقة إسرائيل على تخفيف الحصار شرط... سفير قطر لحماس: إسرائيل وافقت على إدخال الوقود فقط الخليج العربي

حيث احتفلت إحدى شركات الإنتاج بالتوقيع مع الشاعري لإنتاج ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أنا بابا" والذي تقرر طرحه الشهر المقبل.

ويضم الألبوم 10 أغنيات تعاون فيها الشاعري مع عدد كبير من الشعراء والملحنين بينهم تامر حسين وعنتر هلال وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وتوما.

كما يضم الألبوم مفاجأة كبيرة لجمهور حميد الشاعري من جيل التسعينيات حيث يضم أغنية مع الفنانين مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية من كلمات الراحل سامح العجمي وألحان الراحل أشرف سالم وتحمل عنوان "زحمة الأيام"، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب لطرحها قريباً.

وقدم حميد الشاعري العديد من الأصوات على مدار مسيرته الفنية منذ منتصف الثمانينيات والذين أصبحوا من أكبر النجوم لاحقاً، منهم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس ورجاء بالمليح وغيرهم.

يذكر أن آخر ألبوم للفنان حميد الشاعري كان ألبوم "روح السمارة" عام 2006.