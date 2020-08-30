هدية أبو هشيمة لياسمين صبري "سيارة فارهة".. وهذا سعرها!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمستند، قالوا إنه للسيارة الجديدة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لزوجته الفنانة ياسمين صبري.

والمستند المنسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، أوضح أن ماركة السيارة هي "رولز رويس داون" كابورليه، موديل 2020.

وبلغت قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه أي حوالي 700 ألف دولار، بحسب مواقع محلية مصرية.

هذا وتقضي الفنانة المصرية بصحبة زوجها، رحلة في اليونان مؤخرا رغم ظروف تفشي الفيروس في العالم وتحذيرات السفر، وتقوم بمشاركة العديد من صور رحلاتها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام".

يشار إلى أنه في منتصف أزمة كورونا التي تعصف بالعالم، قرر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري، في أجواء بسيطة بحضور أفراد الأسرتين فقط في أبريل الماضي.

وقال العروسان في بيان رسمي: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد أن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

هذا، وكان أحمد أبوهشيمة وياسمين صبري قد أعلنا خطبتهما في مارس الماضي، في حفل بسيط أيضًا بحضور أسرتي العروسين وعدد من المقربين.

يذكر أن أبو هشيمة هو طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي أعلنت انفصالها عنه في 2012، وذلك عبر حسابها في تويتر.