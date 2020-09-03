"ذا روك" يعلن إصابته وعائلته بكورونا.. "ليتني مرضت وحدي"

كشف الممثل الأميركي دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك"، أن عائلته بأكملها أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن الممثل البالغ من العمر 48 عاما عن الخبر، الأربعاء، قائلا إن زوجته لورين هاشيان (35 عاما)، وابنتيهما، تيانا (عامان)، وياسمين (أربع سنوات)، ثبتت إصابتهن بـ"كوفيد-19"، لكنهن في المرحلة النهائية من العدوى، ما يعني أن المرض "لم يعد معديا".

وقال عبر مقطع فيديو بثه على حسابه على "إنستغرام"، إن "إصابته بالمرض تعد واحدة من أكثر الأشياء تحديا وصعوبة" التي واجهها مع عائلته على الإطلاق.

كما أضاف "أولويتي الأولى هي حماية عائلتي وأحبائي دائما. أتمنى لو كنت أنا فقط من جاءت نتيجة اختباره إيجابية".

وأشار إلى أنه وعائلته يتلقون العلاج حاليا للتعافي، موضحا أنه لم يظهر أية أعراض للمرض، بينما ظهرت على ابنتيه أعراض لالتهاب في الحلق لبضعة أيام، ولكن بشكل عام لم تظهر عليهما أي أعراض بعد ذلك.

هذا وكشف الممثل الشهير أنه وعائلته أصيبوا بـ"كوفيد-19" بسبب الالتقاء ببعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا حاملين للعدوى.

وحث جونسون الناس على البقاء حذرين، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء أقنعة الوجه الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.