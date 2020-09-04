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كورونا يصيب "الوطواط".. ويوقف نسخة "باتمان" الجديدة

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "وارنر براذرز" للإنتاج أن تصوير فيلم "باتمان" أوقف في بريطانيا بعدما تبيّن أن أحد أفراد فريق العمل مصاب بفيروس كورونا المستجد، فيما كشفت مجلة "فانيتي فير" أن المصاب المشار إليه هو الممثل روبرت باتنسون الذي يؤدي دور الرجل الوطواط في الفيلم.

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وأفادت "وارنر براذرز" في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، بأن "نتيجة الفحوص التي أجريت لأحد أعضاء فريق الإنتاج في (باتمان) جاءت إيجابية فتم عزله التزاماً بالتدابير المعمول بها".

وأضافت الشركة أن "التصوير عُلقَ مؤقتاً"، من دون أن تشير في بيانها إلى اسم الشخص المصاب.

ونقلت مجلة "فانيتي فير" عن "مصادر رفيعة المستوى" أن المصاب هو بطل الفيلم الممثل البريطاني روبرت باتنسون.

وحاولت وكالة فرانس برس التأكد من هذا الخبر من وكيل باتينسون، إلا أنها لم تتمكن من التواصل معه.

ومن المتوقع أن تبدأ عروض "ذي باتمان" في الصالات في حزيران/يونيو 2021، إلا أن التصوير كان توقف مرة أولى في آذار/مارس الفائت بسبب جائحة كوفيد-19، وانطلق مجدداً للتو.

ولمّح مخرج الفيلم مات ريفز إلى أن نسخته من هذا الفيلم مستوحاة من "الأفلام السوداء" على غرار "تشاينا تاون" و"تاكسي درايفر"، وستتسم شخصية الرجل الوطواط بروس وين فيه بأنها شخصية "بشري غير معصوم مِن الخطأ".

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