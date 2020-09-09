فنان مصري يكشف معاناته مع سرطان البلعوم.. وهذا حلمه

تعاطف كبير تلقاه الفنان المصري جمال يوسف بعد الإعلان عن إصابته بمرض سرطان البلعوم، وخضوعه للعلاج طيلة الأشهر الماضية.

ذلك الأمر الذي تسبب في رفع الروح المعنوية للفنان المصري، بعدما أطلعته عائلته على ما يدور حوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما كشف عنه في لقاء تلفزيوني.

فقد أكد أنه لم يكن يستطيع الحديث طيلة الأيام الماضية وكان يشعر بثقل كبير في لسانه، إلا أن ما حدث جعله يتحدث وهو أمر مفاجئ له ولعائلته.

كما أنه طيلة الأشهر الـ 6 الماضية كان يغلق بابه ويتكتم على مرضه، لكنه فوجئ وشعر بسعادة كبيرة بعدما رأى حب الجميع وهو ما زال على قيد الحياة

وكشف يوسف عن كونه لم يكن يشرب المياه منذ 3 أشهر، ولكنه على غير العادة طلب شرب المياه بعد أن استقبل اتصالات زملائه ومحبيه، وشاهد ما يكتبه الجمهور عنه، مشيرا إلى أن الأطباء وضعوا له الأنابيب لتوصيل الماء والغذاء لجسده، خلال رحلة تلقيه العلاج ولم يأكل الطعام منذ شهر رمضان الماضي.

وتحدث الفنان المصري عن صعوبة المرض الذي يعاني منه، حيث أكد له الطبيب أن 11% فقط من يستطيعون احتمال الألم الخاص بهذا النوع، مشيرا إلى أن رقبته ولسانه تعرضا للحرق بسبب جلسات الإشعاع.

وفي لحظة من اللحظات تملّكه اليأس ولم يكن يرغب في استكمال العلاج، إلا أن بكاء نجله تسبب في عودته لتلقي العلاج.

وبكى يوسف خلال حديثه عن طموحه في الفترة المقبلة، وتابع قائلا "نفسي أقابل ربنا من غير ذنوب".

وأوضح أنه وزوجته بعدما شاهدا حب الجميع له، تمنى لو أخبر الجميع بمرضه منذ 6 أشهر كي ترتفع الحالة النفسية له منذ البداية.