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وفاة أحد أشهر "كومبارس" في السينما المصرية

المصدر: القاهرة - أحمد الريدي
عبد الرازق الشيمي
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غيب الموت الفنان المصري عبد الرازق الشيمي صباح السبت بعد أزمة صحية تعرض لها في أغسطس/آب الماضي وأبقته في المستشفى حتى وفاته.

عبد الرازق الشيمي عبد الرازق الشيمي

وأعلن نبأ الوفاة محمد الشيمي، شقيق الفنان، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك"، بعد أن كان قد كشف من قبل تعرض أخيه لوعكة صحية ودخوله إلى مستشفى الهرم.

شارك عبد الرازق الشيمي خلال مسيرته الفنية في أكثر من 50 عملا فنيا في أدوار ثانوية "كومبارس". وكان آخر هذه الأعمال مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب، والذي عرض خلال العام الجاري.

الراحل في فيلم بلية ودماغه العالية الراحل في فيلم بلية ودماغه العالية

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ومن أشهر أدواره التي قدمها كان دور "فرعون" في فيلم "بلية ودماغه العالية" من بطولة الفنان محمد هنيدي، وهو ما ساهم في شهرته باسم "فرعون السينما المصرية".

واشتهر الفنان الراحل بملامح وجهه التي ساعدته على الحصول على الكثير من الأدوار التي اتسمت بطابع كوميدي، كما أدى بعض الأدوار "الشريرة".

ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها الراحل مسلسلات "الحقيقة والسراب" و "عباس الأبيض" و"الكيف"، كما كان له ظهور خاص في مسرحية "عفروتو".

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