وفاة مخرج فيلم "خالتي فرنسا" إثر أزمة صحية مفاجئة

تُوفي المخرج المصري علي رجب، ظهر اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وذلك عن عمر يناهز 56 عاماً.

وكان المخرج في طريقه لزيارة أحد أصدقائه، قبل أن يشعر بتعب شديد توفي على إثره، ليشكل الأمر صدمةلكل زملائه ومحبيه الذين لم يصدقوا ما حدث.

رجب قدم للسينما العديد من الأفلام كان أبرزها "خالتي فرنسا" بطولة عبلة كامل ومنى زكي، وفيلم "صايع بحر" للنجم حمد حلمي، و"سيد العاطفي" للمغني تامر حسني، وكذلك فيلم "كركر".

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وهو من مواليد عام 1964 بمحافظة الإسكندرية، ودرس الهندسة قبل أن يجد اهتمامه بالفن، فقرر أن يتحول إلى مجال الإخراج، وعمل مساعدا في العديد من الأعمال مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وجاءت أول أفلامه عام 2000، حينما أخرج فيلم "شجيع السيما" الذي قام ببطولته أحمد آدم، ولم يقدم طيلة مسيرته الفنية سوى مسلسل واحد فقط.