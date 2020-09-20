بعد اعتزالها.. فنانة مصرية ترتدي الحجاب

ثلاثة أشهر مرت على إعلان الفنانة المصرية، داليا إبراهيم، اعتزالها الفن بعد مسيرة ليست بالقصيرة، حتى فاجأت الجميع بارتدائها الحجاب.

وأعلنت الفنانة المعتزلة عن الأمر بعدما نشرت صوراً لها وهي ترتدي الحجاب، دون أن توضح الأمور التي دفعتها لاتخاذ الخطوة وأسبابها.

إلا أنها تلقت مئات التعليقات من محبيها وأصدقائها وزملائها لتهنئتها على الخطوة التي اتخذتها، والتي تأتي بعد أشهر قليلة من إعلانها الاعتزال.

وتلقت داليا إبراهيم تعليقاً من زميلتها الفنانة نادية العراقية، التي تمنت أن تتخذ خطوة مشابهة لما قامت به زميلتها.

قرار اعتزال داليا إبراهيم جاء مفاجئا، بعد أن قدمت 40 مسلسلا تلفزيونيا و7 مسرحيات و3 أفلام طويلة، كان أشهرها فيلم "كلمني شكرا" الذي شاركت عمرو عبد الجليل بطولته.

وجاءت بداية داليا إبراهيم في عالم الفن حينما اكتشفها الفنان محمد صبحي، وشاركت معه في أكثر من عرض مسرحي، قبل أن تشق طريقها في الأعمال الفنية.