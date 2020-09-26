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نجاح عملية زراعة الكبد للفنان خالد سامي

المصدر: العربية.نت - مريم الجابر 
خالد سامي بالمستشفى
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تكللت عملية زراعة الكبد، التي أجريت للفنان السعودي، خالد سامي، بالنجاح، حيث أجريت بمستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وقال "تركي" نجل الفنان خالد، إن العملية الجراحية تمت بنجاح، معرباً عن شكره وتقديره لكل مَن سأل واطمأن على صحة والده.

في حين غردت زوجته "عائدة العتيبي"، قائلة: "الحمد لله المتفضل على عباده الكريم الرحيم العظيم سبحانه، اللهم لك الحمد حمداً كثيراً، تم بحمدالله نجاح عملية زوجي ‫#خالد_سامي‬ وأسأل الله أن يطيل في عمره، والحمد لله".

يشار إلى أن الفنان خالد سامي كان قد أدخل غرفة العمليات، مساء أمس (الجمعة)، لإجراء العملية.

وكان الفنان، ناصر القصبي، قد ناشد التدخل العاجل لإنقاذ حياة خالد سامي من خلال إجراء عملية زراعة كبد له، مبيناً أن وضعه الصحي في الوقت الحالي خطير ويتدهور، وقد تفاعل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر حينها مع حالة الفنان خالد.

كلمات دالّة

#خالد سامي, #السعودية
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