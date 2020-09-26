وفاة الفنان المصري المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

غيب الموت الفنان المصري، المنتصر بالله، ظهر السبت، عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، وذلك داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية.

حيث كان الفنان المصري يعاني طيلة السنوات الماضية من عدة أمراض، بدأت بالجلطة التي تعرض لها قبل 12 عاماً والتي تسببت في ابتعاده عن التمثيل، وعدم قدرته على تقديم سوى الأدوار البسيطة.

من جهته، قال نقيب الممثلين د. أشرف زكي إن جنازة الفنان الراحل المنتصر بالله ستكون غدا في القاهرة.

المنتصر بالله الذي ولد في فبراير 1950، قدم طيلة مشواره الفني ما يقرب من 180 عملا فنيا، حيث انطلقت مسيرته مع ثلاثي أضواء المسرح في أوائل سبعينيات القرن الماضي.

فيما كان مسلسل "الصيف الماضي"، الذي عرض قبل 10 سنوات هو آخر ما يشارك فيه، ليظل طيلة السنوات الأخيرة يعاني من المرض، ويظهر على فترات متقطعة.

الراحل تزوج من الفنانة عزيزة كساب، التى اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاث.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات الفنان الكبير المنتصر بالله، وقالت إن الراحل تميز بأسلوب خاص فى الأداء وتفوق فى التعبير عن طبيعة الشخصيات التي جسدها، وأضافت أنه مثّل كلمة السر في نجاح كل الأعمال التي شارك بها. وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

أما عن أهم أعماله فهي كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية ومن أهم أفلامه: "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "أسوار المدابغ"، "التحدي"، "الحدق يفهم"، "الزمن الصعب"، "الشيطانة التي أحبتني"، "الطيب أفندي"، "الفضيحة"، "المعلمة سماح"، "المغنواتي"، "المواطن مصري"، "حارة الجوهري"، "يا تحب يا تقب"، "حنحب ونقب"، "شفاه غليظة"، "ضد الحكومة"، "فقراء ولكن سعداء"، "محامي تحت التمرين"، "ممنوع للطلبة"، "نأسف لهذا الخطأ"، "ناس هايصة وناس لايصة"، "يا ما أنت كريم يارب"، وغيرها الكثير من الأعمال التي أثرت السينما والتلفزيون والمسرح.