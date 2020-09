إيهاب توفيق عن ترشحه للنواب المصري: خيرها في غيرها

View this post on Instagram

#تنويه بخصوص الصور و الاخبار التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى و المواقع الاخباريه عن الترشح لمجلس النواب ، الخبر جزء منه صحيح و لكن نظراً لإتخاذ القرار فى وقت متأخر فلم تُستكمل كل الأوراق اللازمه و كان أمس الموافق ٢٦-٩-٢٠٢٠ هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبه للترشح و نظراً لضيق الوقت و عدم استكمال المستندات اللازمه لم يتم الترشح. بخصوص الصور التى تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي و المواقع الإخبارية، فنحن نعتبر الشخص الذي قام بتصويرها ما هو إلا شخص حرامي و سارق لانه تسبب في نشر خبر لم يكن صحيح على أكمل وجه و دون موافقتي مع العلم اني طلبت منه عدم تصويري أكثر من مرة و من ناحية أخرى أتوجه بالشكر لكل الناس إللى ارسلت لى و شجعتني على هذه الخطوه ولكن للأسف لم تتم و خيرها فى غيرها. #إيهاب_توفيق