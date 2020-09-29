ورد الخال لـ"العربية.نت": لم أتخطَّ انفجار بيروت وأنتظر فرصة للسفر

"كنت في منطقة الزلقا حين وقع انفجار مرفأ بيروت فظننت للوهلة الأولى أنه انفجار في المبنى الذي كنت فيه، ما زلت حتى اليوم في حالة حداد على الضحايا والمفقودين والمشردين".. بهذه الكلمات بدأت الممثلة، ورد الخال، حديثها لـ"لعربية.نت".

قالت إن حالة الغضب والحزن التي تشعر بها كبيرة جداً، "لا يوجد مزاج لشيء، نقمتي كبيرة على هؤلاء المسؤولين اللامسؤولين، لأنهم مروا على حادثة مرفأ بيروت وكأنها أمر عرضي، وهذا أمر غير مقبول فمن حق كل لبناني معرفة الحقيقة"، ورأت أنه لا يمكن طيّ هذا الحادث في الأدراج ولا نسيان ما حصل وعلى الإعلام خصوصاً أن يذكّر دائماً بهذه الحادثة.

أشارت ورد الخال إلى أن تداعيات الانفجار كبيرة عليها حتى اليوم ولم تستطع تخطي هذا الموضوع وهي تضع كل أسبوع صورة عن حادثة المرفأ على أنستغرام "كي لا ننسى فبيروت قد دُمرت ومات أهلنا وتشردوا وفصل الشتاء على الأبواب".

توجهت إلى أقطاب الطبقة السياسية الحاكمة، واصفةً إياهم بالعصابة التي تعمل بقلّة ضمير وبمحسوبيات، ما أدى إلى فقدان الثقة بينهم وبين الشعب اللبناني الذي ما عادوا يحظون باحترامه، وتوجهت إليهم بالقول: أنتم قتلتم اللبنانيين في المرفأ وأتمنى لكم الجوع والفقر والموت كما تفعلون بالشعب اللبناني البريء.

من جهة ثانية، قالت ورد الخال إنها تنتظر الفرصة للسفر إلى أي بلد عربي لكنها لن تسافر إلى المجهول، وتمنّت أن يأتيها عرض لتقديم وتصوير مسلسلات لعامين أو ثلاثة حينها ستغادر لبنان، لأنها لم تعد قادرة على العيش في ظل هذا الجو السيئ.

وتابعت في السياق ذاته أنه وللأسف لم يبقَ من لبنان سوى اسمه، "يحدثوننا عن العيش المشترك وهذا غير صحيح لأن لا أحد يحب أحداً".

وقد تطرقت الممثلة، ورد الخال، إلى جديدها في العمل، فقالت إنها انتهت من تصوير مسلسل درامي بعنوان "هند خانم"، ومن تأليف رامي وردي، وإخراج كنان إسكندراني، والموسيقى التصويرية لزوجها المؤلف الموسيقي باسم رزق، والإنتاج لمروى غروب، واستغرق تصويره عاماً كاملاً بسبب الثورة وأزمة كورونا.

وقالت إنها لا تمانع في الإشتراك في أي عمل عربي- خليجي-لبناني متمنية أن يهتم المؤلفون بهذا النوع من الدراما وبهذه الإنتاجات المشتركة "فهناك جودة عالية في نوعية الأعمال الدرامية الخليجية وهناك وجوه مألوفة لممثلين خليجيين من النجوم".

أشارت ورد الخال أخيراً إلى أن مسلسل "أسمهان" عرَّف الناس عليها عربياً وخليجياً، وكذلك المسلسل المصري "نكذب لو قلنا ما منحبش" مع الممثلة يسرا، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات الأخرى.