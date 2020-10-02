شاهد.. الفنانة أحلام تخضع لتجربة لقاح كورونا

باتت المطربة الإماراتية أحلام أول فنانة عربية تخضع لتجربة لقاح فيروس كورونا المستجد، بعدما نشرت توثيقا لتلك اللحظة التي مرت بها.

ايمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد فايروس العصر #كورونا وكلي امل وثقه بالله متمثله بمقوله سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد #لا_تشلون_هم pic.twitter.com/EmOc75xcXi — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 2, 2020

ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر"، تظهر فيه وهي تتلقى الجرعة الأولى من لقاح الفيروس المستجد، مشيرة إلى كون الجرعة التي تلقتها هي الأولى لها، وستتلقى الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور شهر، لتحدد الموعد بدقة، أنه سيكون بعد مرور 21 يوما.

وظهرت أحلام وهي تتلقى اللقاح في كتفها، واختتمت الفيديو قائلة "ربي يحفظ بلدي الإمارات"، وعلقت على المقطع الذي نشرته لتوضح الغرض من التجربة.

حيث أكدت أن التجربة جاءت إيمانا منها وتقديرا للجهود المبذولة من بلادها الإمارات، وانطلاقا من واجبها الوطني وثقتها في القطاع الطبي الإماراتي، وكذلك رغبتها في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، وكلها ثقة وإيمان بالله، مستشهدة بما قاله الشيخ محمد بن زايد حينما قال "لا تشلون هم".

وأظهر مقطع الفيديو أن أحلام تلقت الجرعة صباح الجمعة الثاني من أكتوبر، في توقيت تحاول فيه الدول الوصول إلى لقاح فعال ضد الفيروس المستجد، ويشارك عدد من الفنانين في حملات لحث الجميع على المشاركة في الاختبارات.