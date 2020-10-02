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"من 20 سنة".. أحدث عروض مسرح مصر على MBC

المصدر: دبي - العربية.نت
أبطال مسرح مصر مصطفى خاطر وعلي ربيع وتوتا وحمدي المرغني
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تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم "الجمعة" في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "من 20 سنة".

وتدور أحداث مسرحية "من 20 سنة"، في إطار كوميدي حول بعض الأشخاص في حي شعبي يكتشفوا سرا يغير مجرى حياتهم مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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