أول سيت كوم مسرحي.. أشرف عبد الباقي يطل بـ"اللوكاندة"

تجربة جديدة يقدمها الفنان المصري أشرف عبد الباقي، حينما تطلق عروض مسرحيته "اللوكاندة" مساء الخميس الثامن من أكتوبر على أحد مسارح القاهرة، حيث يقدم عبد الباقي مسرحية تحمل اسم "اللوكاندة"، والتي تنتمي إلى نوعية الـ"سيت كوم"، لتصبح الأولى من نوعها التي تقدم على المسارح، كما أنه يظهر بشكل مختلف للغاية من خلال المسرحية.

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وينطلق عرضها مساء الخميس، وتعرض أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والسبت، قبل أن ينطلق العرض التلفزيوني الخاص بها في وقت لاحق.

فكرة المسرحية وإخراجها من نصيب بطلها أشرف عبد الباقي، الذي استعان بعدد من الفنانين الذين منحهم الفرصة في عروض "مسرح مصر"، حيث يتواجد إلى جواره حمدي الميرغني وويزو وإبرام سمير ووائل عوني، كما يشارك في العرض الفنان المصري دياب.

ويعود أشرف عبد الباقي من خلال المسرحية، بعد أن قدم قبل عامين مسرحية تحمل اسم "جريما في المعادي"، والتي استعان فيها بعدد كبير من الوجوه الجديدة، خاصة أنه يسعى لاكتشاف العديد من المواهب عبر شركته الإنتاجية، ومنحهم الفرصة مثلما فعل في عروض "مسرح مصر" التي منحت الفرصة للعديد من الوجوه الجديدة التي باتت من النجوم في الوقت الحالي.

كما أنه قدم مؤخرا عبر شركته مسرحية تحمل اسم "صباحية مباركة"، تولى هو إخراجها، فيما كانت البطولة من نصيب الثنائي علي ربيع وأوس أوس.