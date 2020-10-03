"بغداد خارج بغداد".. وفاة الممثل العراقي نزار السامرائي

نعت نقابة الفنانين العراقيين، السبت، الممثل نزار السامرائي، الذي توفي الليلة الماضية في العاصمة بغداد عن عمر ناهز 75 عاما.

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كما نعاه عدد من الفنانين العراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم محمود أبو العباس، وعبدالستار الربيعي، وصبري الرماحي ونزار شهيد الفدعم ومهند الهادي.

الرياضة والسينما

ولد السامرائي عام 1945 في مدينة الحلة بمحافظة بابل في وسط العراق، وكان شغوفا في صغره بالرياضة والسينما معا.

فيما بدأ مسيرته الفنية مع المسرح عام 1966 حين شارك بأعمال كثيرة، أهمها مسرحية "بيت أبو كمال" ليقدم بعدها قرابة الخمسين مسرحية، إضافة لخوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل.

وشارك في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية والأفلام، منها "بغداد خارج بغداد"، و"عطارد"، و"البديل" و"عندما تُسرق الأحلام"، كما قدم أكثر من 20 فيلما مثل "بيوت في ذلك الزقاق"، و"الملك غازي"، و"القادسية" وغيرها الكثير.