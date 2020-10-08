شاهد.. مسرح "ذا فويس سينيور" يجمع نجوى كرم بجار الطفولة

شهدت الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس سينيور" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، مفارقة تحدث بعد مرور ما يقرب من 30 عاما.

حينما التقت نجوى كرم بجار الطفولة، الذي صار واحدا من متسابقي البرنامج، الذين استطاعوا إبهار المدربين الأربعة وإجبارهم على الالتفاف إليه.

حيث شارك المتسابق فيصل الحلاق في البرنامج، وقدم أغنية "كرمال النسيان"، والتف إليه المدربون الأربعة من أجل ضمه إلى فرقهم، لكنه فضل الانضمام إلى فريق نجوى كرم في النهاية.

ويبدو أن هناك قصة خاصة كانت وراء الأمر، حيث روى المتسابق أنه قضى طفولته وأجمل ذكريات أيامه بمنطقة "زحلة"، وكانت جارته فيها نجوى كرم.

حيث كانت وقتها في الرابعة عشرة من عمرها، وكان دائما ما يغني بصحبتها، لذلك طار عقله حينما علم أنها ضمن المدربين الأربعة للبرنامج، مشيرا إلى أنها كانت تعرفه وهو شاب صغير، ولكن آخر مرة استمعت فيها إلى صوته كانت منذ 30 عاما، متمنيا أن تتعرف عليه على المسرح.

موضوع يهمك تمنح أكاديمية نوبل في ستوكهولم، الخميس، أشهر جائزة للآداب في العالم بعد خروجها من واحدة من الفترات الأكثر اضطرابا في... فصل جديد من جائزة نوبل للآداب بعد الفضائح ثقافة وفن

وبعدما انتهى فيصل الحلاق من الأغنية، ذكر نجوى كرم بنفسه، مؤكدا لها أنها الوحيدة التي تعرفه بين الحضور، قائلا لها "شو كنت اعيطلك أنا.. يا نجوى أنا خيه لأسبر"، لترتسم علامات الذهول على وجه نجوى كرم وتغادر مقعدها قائلة "تعالى أبوسك".

ليتذكر الثنائي ما كانا يقومان به قبل سنوات طويلة، وكيف كانا يتشاركان الغناء، ليقع اختيار فيصل الحلاق على فريق نجوى كرم، التي أكدت أن ملامح فيصل تغيرت كثيرا.