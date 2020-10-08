أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الخميس، فوز الشاعرة الأميركية، لويز غلوك، بجائزة نوبل للآداب لعام 2020 تقديراً "لصوتها الشعري المميز الذي يحول بعذوبته الوجود الفردي إلى عالمي".

وقال السكرتير الدائم للأكاديمية، ماتس مالم، إن غلوك كانت "مندهشة وسعيدة" بنبأ فوزها بالجائزة.

وغلوك (77 عاما) أستاذة في جامعة ييل، وصدر ديوانها الأول "فيرست بورن" عام 1968، وتعد واحدة من أبرز الشعراء في الأدب الأميركي المعاصر.

وقالت الأكاديمية إن شعرها يتميز "بالنزوع إلى الوضوح" مع التركيز على الطفولة والحياة الأسرية والعلاقات الوثيقة بين الوالدين والأشقاء.

وأضافت الأكاديمية "في قصائدها تستمع النفس لما تبقى من أحلامها وأوهامها، ولا يمكن لأحد أن يكون أصعب منها (الشاعرة) في مواجهة أوهام الذات".

وتحمل جوائز نوبل اسم مخترع الديناميت رجل الأعمال الثري، ألفريد نوبل، وتُمنح منذ 1901 لمن حققوا إنجازات في العلوم والآداب والسلام بناء على وصيته.

ومنحت الأكاديمية جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء هذا الأسبوع، وسيُعلن الفائز بجائزة نوبل للسلام غدا الجمعة.

ويثور الجدل منذ سنوات حول جائزة نوبل للآداب. ففي عام 2019 منحت الأكاديمية جائزتين للآداب بعد أن حجبت جائزة العام السابق بسبب فضيحة تحرش جنسي شملت زوج إحدى عضوات لجنة منح الجائزة.

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وتشكل النساء نصف البشرية لكن 16 منهن فقط فزن بجائزة نوبل للآداب في مقابل 101 رجل. في ما يأتي لائحة بأسماء الفائزات بالجائزة التي تمنحها الأكاديمية السويدية منذ 1901:



- 2020: لويز غلوك (الولايات المتحدة)



- 2018: أولغا توكارتشوك (بولندا)



- 2015: سفيتلانا أليكسييفيتش (بيلا روسيا)



- 2013: أليس مونرو (كندا)



- 2009: هيرتا موللر (ألمانيا)



- 2007: دوريس ليسينغ (بريطانيا)



- 2004: إلفريدي يلينيك (النمسا)



- 1996: فيسلافا شيمبورسكا (بولندا)



- 1993: توني موريسون (الولايات المتحدة)



- 1991: نادين غورديمر (جنوب إفريقيا)



- 1966: نيلي ساكس (السويد)



- 1945: غابرييلا ميسترال (تشيلي)



- 1938: بيرل باك (الولايات المتحدة)



- 1928: سيغريد أندسيت (النرويج)



- 1926: غراتسيا ديليدا (إيطاليا)



- 1909: سلمى لاغيرلوف (السويد).