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حفل افتراضي لـ"بي. تي. إس" الكورية يجذب 114 مليون متابع

المصدر: سيول – رويترز
عشاق لفرقة "بي. تي. اس" يشاهدون الحفل على جهاز كومبيوتر محمول في سيول
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انضم ما يزيد على 100 مليون من جماهير فرقة "بي. تي. إس" الكورية الجنوبية لحفل موسيقي أقامته فرقة البوب الشبابية الشهيرة على الإنترنت اليوم السبت، رافعين العصي المضيئة المميزة ومشاركين بالرسائل في غرفة للدردشة.

وأقامت الفرقة المؤلفة من سبعة أعضاء هذا الحدث الافتراضي بعدما ألغت خطتها الأولية لإقامة عرض حي لجمهور محدود، تماشياً مع قيود الحكومة الكورية الجنوبية المشددة للتباعد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا. وكانت الفرقة قد ألغت بالفعل جولاتها العالمية التي أعلنتها في وقت سابق.

عشاق لفرقة "بي. تي. اس" يشاهدون الحفل على شاشة كبيرة في مقهى في سيول عشاق لفرقة "بي. تي. اس" يشاهدون الحفل على شاشة كبيرة في مقهى في سيول

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وشاهد الحفل جمهور وصل عدده إلى 114 مليوناً، مدفوعاً بنجاح أغنية "ديناميت"، وهي أول أغنية لفرقة "بي. تي. إس" باللغة الإنجليزية والتي تصدرت قائمة أفضل 100 أغنية الشهر الماضي.

وأثناء أداء الفرقة، أظهر جدار خلفي من الشاشات الصغيرة آلاف المعجبين ينضمون من جميع أنحاء العالم للمشاركة بالحفل، ويلوح العديد منهم بالعصي المضيئة. وجرى فتح غرفة دردشة للسماح للمتابعين بنشر تعليقاتهم تزامناً مع الحفل.

وفي سيول اجتمعت مجموعة صغيرة في مقهى لعشاق فرقة "بي. تي. إس" لمشاهدة الحفل الموسيقي سوياً، ووضع جميع المشاركين الكمامات وحافظوا على قواعد التباعد الاجتماعي.

عشاق لفرقة "بي. تي. اس" يشاهدون الحفل على شاشة كبيرة في مقهى في سيول عشاق لفرقة "بي. تي. اس" يشاهدون الحفل على شاشة كبيرة في مقهى في سيول

كلمات دالّة

#كوريا, #سيول, #كوريا الجنوبية, #بي تي اس
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