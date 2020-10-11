موقف محرج لمخرج مع الراحل نور الشريف.. وصورة نادرة

نشر المخرج المصري عمرو عرفة، صورة نادرة تجمعه بالفنان الراحل، نور الشريف، والتي يعود عمرها إلى 31 عاما.

كنت بشتغل مدير انتاج في فيلم الحقونا و بالصدفهً يوم ٢٨ ابريل اللي هوه يوم ميلادي لقيت تورته قولت ايه المفاجاه الحلوه دي و شويه و لقيتهم بيغنوا للاستاذ نور الشريف طلع عيد ميلاده في نفس اليوم .. مذعلتش و مقولتش لحد و وقفت جنبه و قولت كأنه عيد ميلادي #صورتك_في_الشغل_photo_challenge pic.twitter.com/70M9ddFMN4 — Amr arafa (@AArafa) October 9, 2020

وشارك عرفة الصورة عبر حسابه على موقع "تويتر" وهي من كواليس فيلم "الحقونا" من إنتاج عام 1989، والذي كان عمرو عرفة يعمل فيه وقتها مدير إنتاج.

كما كشف عمرو عرفة عن موقف محرج تعرض له في يوم التقاط الصورة في 28 إبريل، وهو أنه فوجئ بطاقم عمل الفيلم وهم يحضرون كعكة، ليظن أنهم يحتفلون بعيد ميلاده الذي يتزامن مع ذلك التاريخ، ولكن كانت الصدمة أنها كانت لنور الشريف بمناسبة عيد ميلاده.

وأضاف المخرج الشهير أنه لم يغضب ولم يخبر أحدا بمشاعره وقتها ووقف إلى جانب نور الشريف وقتها وكأن الاحتفال بعيد ميلاده هو، كما تبين الصورة.

يشار إلى أن عمرو عرفة هو شقيق المخرج البارز، شريف عرفة، وقدم للسينما المصرية العديد من الأفلام الناجحة، منها "أفريكانو" لأحمد السقا و"زهايمر" من بطولة عادل إمام و"من 30 سنة" من بطولة منى زكي و"ابن القنصل" من بطولة خالد صالح وغادة عادل.