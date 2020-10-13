علا رشدي تتحدث للعربية.نت عن حياتها الخاصة وسبب غيابها عن الفن 

أدوار مميزة لكنها قليلة تلك الحكمة التي ربما تسير بها الفنانة الشابة، علا رشدي، فرغم تميزها في الكثير من الأدوار إلا أنها تختفي بين الحين والآخر، وبعد غياب عن الساحة الفنية لفترة عادت علا رشدي بأكثر من عمل مميز منها ونحب تاني ليه وبـ100 وش وفيلم قصة حب.

وفي حوار خاص مع العربية.نت كشفت علا عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل ونحب تاني ليه، كما كشفت عن السبب وراء غيابها عن الساحة الفنية طوال هذه الفترة، وتحدثت عن مغامرة مسلسل ب100 وش وحكاية النصابين وأيضا تحدثت عن حياتها الخاصة وكيفية تربية أطفالها مع زوجها الفنان أحمد داود.

*في البداية حدثينا عن العناصر التي جذبتك للمشاركة في مسلسل ونحب تاني ليه مع ياسمين عبد العزيز والذي حقق نجاحا ساحقا؟

تحمست جدا للعودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية في موسم رمضان ٢٠٢٠، من خلال مسلسل و"نحب تاني ليه" لأكثر من سبب وأهمها نوعية الدور الذي وجدته لطيفا ومميزا جدا، بالإضافة لعناصر المسلسل الذي يقوم ببطولته كل من ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وجذبتني حدوتة المسلسل التي تدور في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج وهذه أهم أسباب حماسي لهذا العمل.

وأعجبني دور نيفين صاحبة غالية التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتحمست للشخصية لأن هناك الكثير من المواقف تحدث بيننا وهي علاقة جميلة وصداقة مميزة أحب أن أراها على الشاشة وقد نال العمل نجاحا كبيرا جدا لأننا بذلنا فيه مجهودا كبيرا وضخما، وصورنا في ظروف صعبة للغاية.

*صورت المسلسل في ظروف صعبة وهي تفشي فيروس كورونا فما هي الإجراءات التي تتخذينها للوقاية من فيروس كورونا؟

هناك حرص كبير في التصوير، إلى جانب أني أقوم بأخذ كافة الاحتياطات الخاصة بي، المعقم والكمامات، وأطهر كل الأشياء التي أختلط بها، وحينما أصل إلى المنزل أترك الملابس في الشمس وأعقمها للحفاظ على أولادي، وأغسل يدي بالصابون جيدا.

*وماذا عن مسلسل بـ100 وش والنجاح الكبير الذي حققه هذا العمل؟

هذا المسلسل من العلامات المهمة والفارقة في حياتي الفنية فدور ماجي المتخصصة في المكياج والخدع كان شديد الصعوبة، بالإضافة لأنه دور مهم في الأحداث فهو دور يتسم بخفة الظل الشديدة بالإضافة لأن الفتاة من عائلة أرستقراطية ولها سمات كلاسيكية جدا، وكنت حريصة على رسم حدود الشخصية بوضوح مع المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، التي سعدت جدا بالعمل معها وأضافت لي الكثير، وكان كل فريق العمل في حالة اندهاش من شدة النجاح الذي حققناه فالجميع كان يحب عصابة عمر وسكر والعمل مع نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش وشريف الدسوقي وباقي الأبطال كان من أمتع الأشياء التي حدثت لنا جميعا كفريق عمل.

*كان آخر أعمالك السينمائية فيلم "قصة حب" مع هنا الزاهد وأحمد حاتم وياسر الطوبجي وغيرهم.. ما الذي حمسك للتواجد في العمل؟

أحب هذا العمل كثيرا وفرحت بردود الأفعال التي حصلت عليها بعد عرضه، ووافقت تليه لأن الدور كان مختلفا جدا، وكنت أريد العودة إلى السينما بعد فترة كنت أمرن فيها نفسي على التمثيل.

وقصة العمل تتطلب أن يكون الأبطال من الشباب وأحمد حاتم وهنا الزاهد وكل من في الفيلم قدموا أفضل ما لديهم وحققوا نجاحاً كبيرا في العمل، وسعدت كثيرا بالتواجد معهم والعمل مع المخرج عثمان أبو لبن، الذي ساعدني من أجل خروج دوري بشكل جيد وبن كل التفاصيل المطلوبة.

*ما السبب وراء ابتعادك لفترة عن الوسط الفني؟

كنت مشغولة بأمور أولادي، فلم يكن في بالي التمثيل قي تلك الفترة، وكنت أحرص بجانب هذا أن أطور من مهاراتي وآخذ دروس في تمثيل.

*هل يساعدك زوجك الفنان أحمد داود في تربية الأطفال وأعمال المنزل؟

حين لا يكون لديه أي أعمال يساعدني كثيرا في كل أموري، ويذهب مع الأولاد إلى النادي ولكن نظرا لانشغاله معظم الوقت فأنا الذي اهتم بالأولاد وتربيتهم.

موضوع يهمك سجلت رسامة تجريدية سعودية، أول سيدة تقوم بأعمال فنية في الشوارع، العديد من المبادرات والأفكار والتي كان آخرها الرسم على... فنانة سعودية ترسم على السيارات التالفة في ميادين جدة السعودية

*وهل يتدخل أحمد في اختيار أعمالك؟

لا نتدخل في اختياراتنا ولكن نتناقش في الأدوار وكيف يمكن أن أقدم الشخصية التي ألعبها وهكذا، وندعم بعضنا البعض.

*الجميع على السوشيال ميديا يتعرض لانتقادات وفي بعض الأوقات يرد الفنانون على جمهور بأسلوب غير لائق.. كيف تتعاملين مع الانتقادات على السوشيال ميديا؟

لم أعد أبالي بهذا الأمر، لأنني قد أصاب بالاكتئاب إذا ركزت معها، وكل إنسان معرض للانتقادات ولا يجب أن نلتفت للكلام الهدام ونركز فقط مع من ينتقدنا بعقلانية.