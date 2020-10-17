لهذا السبب.. رجاء الجداوي بكت الراحل محمود ياسين!

ثلاثة أشهر فصلت بين رحيل الثنائي محمود ياسين ورجاء الجداوي، حيث توفيت رجاء إثر معاناة مع فيروس كورونا المستجد، فيما تعرض ياسين لأزمة صحية تدهورت معها حالته قبل أن تعلن وفاته.

الثنائي الذي ارتبط بعلاقة صداقة عائلية، خاصة وأن رجاء الجداوي كانت دائما ما تحرص على الاطمئنان على صحة ياسين، وتتواصل مع زوجته شهيرة للسؤال عنه.

موضوع يهمك شارك عدد كبير من نجوم الفن في وداع الراحل محمود ياسين، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء عن عمر يناهز الـ79،... بالصور.. نجوم مصر يشيعون محمود ياسين وزوجته تنهار ثقافة وفن

ولعل ذلك ما ذكرته شهيرة بنفسها حينما كانت تتحدث عن مرض زوجها ومعاناته من التذكر بسبب الزهايمر، قبل أن تشير إلى كونه في إحدى المرات تذكر رجاء الجداوي وطلب الاطمئنان عليها.

تلك القصة رويت من جانب واحد بعدما ذكرتها شهيرة، إلا أن أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي قررت أن تروي النصف الثاني من القصة والمتعلق بوالدتها، وذلك في نعيها للراحل.

بعدما أكدت عبر حساب والدتها على "انستغرام" أنها دخلت ذات يوم إلى غرفة والدتها، ففوجئت بها تبكي رغم أنها سعيدة للغاية، وحينما استفسرت ابنتها منها على سبب بكائها وهي سعيدة.

أخبرتها رجاء الجداوي قائلة "محمود افتكرني وكلمني" وذلك في إشارة إلى المكالمة التي ذكرتها شهيرة زوجة محمود ياسين، وأوضحت أميرة مختار أن والدتها كانت سعيدة للغاية وظلت تدعي لزميلها بالشفاء من مرض الزهايمر، وهو المرض الذي وصفته رجاء في حديثها مع ابنتها بالقاسي.

وبالفعل كانت الأيام الأخيرة قاسية للغاية على الفنان الراحل، الذي كانت زوجته ترغب في أن يظل الوضع كما هو دون أن يتدهور، خاصة وأنه كان من الصعب عليه التذكر، حيث تمنت أن يظل يتذكرهم فقط.