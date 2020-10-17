"ألو معاكم المرحوم"... جورج وسوف يرد على شائعات وفاته

"ألو معاكم المرحوم جورج وسوف"، بهذه الكلمات رد المطرب السوري الشهير على كثرة تداول شائعات وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني على القناة الأولى المصرية، من شائعات وفاته معبرا عن خشيته من أنه في حال وفاته بالفعل لن يصدق أحد الخبر بسبب تكرار الشائعة.

موضوع يهمك ثلاثة أشهر فصلت بين رحيل الثنائي محمود ياسين ورجاء الجداوي، حيث توفيت رجاء إثر معاناة مع فيروس كورونا المستجد، فيما تعرض... لهذا السبب.. رجاء الجداوي بكت الراحل محمود ياسين! ثقافة وفن

وردا على الأشخاص الذين يطالبونه باعتزال الفن قال: "يعتزلوا هم".

وطالت جورج وسوف في شهر يونيو/ حزيران شائعة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لكنه نفاها وأكد من خلاله إنه بصحة جيدة، مطالبا بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها البعض من حين إلى آخر.