صورة نادرة لمحمود ياسين.. وحفيده ينشر رسالة مؤثرة

نشرت النجمة المصرية، رانيا محمود ياسين، صورة نادرة جمعتها بشقيقها عمرو ووالدهما الفنان الراحل محمود ياسين، الذي توفي الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

وكتبت عبر صفحتها على "الإنستغرام"، "بابي وحشتني أوي، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ونعيمها يا حبيبي، يا رب ارزقه الجنة واجعله ممن قلت فيهم "يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين".

كما كانت رانيا ياسين قد كتبت رسالة شكر لمتابعيها وزملاء والدها الراحل، الذين قاموا بتعزيتها وعائلتها.

من جانبه، وجه محمود عمرو حفيد الفنان الراحل محمود ياسين رسالة إلى جده، حيث نشر مقطع فيديو قديم للنجم محمود ياسين معلقا عليه قائلا: "هيفضل شرف ليا طول حياتى إنى شايل اسمك يا حبيبى ويا رب أكون قد اسم محمود ياسين كإنسان قبل أى حاجة تانية، ربنا يرحمك يا حبيبي وإن شاء الله نتقابل تانى فى الجنة".

وشارك محمود عمرو ياسين، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بصورة نادرة تجمعه بالفنان الراحل محمود ياسين، معلقا عليها: "في جنة الله يا حبيبي إن شاء الله".