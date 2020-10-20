"دراما كوين".. أول مسلسلات أبلة فاهيتا بتوقيع نتفليكس

خطوة جديدة تقدمها الدمية المصرية المعروفة باسم "أبلة فاهيتا"، من خلال اقتحامها مجال الدراما التلفزيونية بمسلسل من الأعمال العربية الأصلية لشبكة "نتفليكس".

موضوع يهمك تسببت أبلة فاهيتا الشخصية الكرتونية الشهيرة في أزمة كبيرة بين شركة "فودافون" للاتصالات والسلطات المصرية. وبدأت... أبلة فاهيتا تتسبب بأزمة بين "فودافون" والسلطات المصرية مصر

فقد انتهت "أبلة فاهيتا" من تصوير حلقات الموسم الأول من مسلسل "دراما كوين" الذي تقوم ببطولته الدمية الشهيرة، بصحبة طفليها "كارو" و"بودي"، وكذلك مشاركة عدد آخر من النجوم أبرزهم باسم سمرة ودنيا ماهر وأسامة عبد الله.

والمسلسل من إخراج خالد مرعي، فيما تولى كتابته وتأليفه مجموعة من الكتاب بصحبة أبلة فاهيتا، على أن يتم عرضه في النصف الأول من العام المقبل.

يذكر أن الجمهور كان عرف أبلة فاهيتا من خلال حساباتها عبر السوشيال ميديا، حيث كانت تدويناتها تلقى رواجا كبيرا بين المتابعين بسبب حسها الكوميدي، قبل أن تطل من خلال برنامجها الكوميدي "أبلة فاهيتا"، الذي قدمته على مواسم مختلفة ولاقى نجاحا كبيرا قبل أن يتوقف، إلى أن عادت الدمية اليوم من خلال تجربة جديدة للغاية عبر بوابة الدراما.

دراما حافلة بالإثارة

ويتناول المسلسل الجانب الإنساني الخاص بالدمية المصرية في دراما كوميدية حافلة بالإثارة، لتجد الأبلة نفسها مطاردة من قبل العدالة ما يدفعها للافتراق عن ابنيها كارو وبودي، ولكنها لن تتوانى عن فعل شيء من أجل العودة إلى طفليها مرة أخرى، ليصبح السؤال المطروح هو "هل تنجح أبلة فاهيتا في لم شمل عائلتها من جديد؟".

إلى ذلك، انطلق تصوير الجزء الأول من المسلسل مطلع شهر أغسطس/آب الماضي وسط إجراءات احترازية عالية بسبب مخاطر فيروس كورونا المستجد، وانتهى التصوير قبل أيام.