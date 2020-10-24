من كانت الأكثر أناقةً في افتتاح مهرجان الجونة 2020؟

لم يغب مهرجان الجونة السينمائي المصري عن موعده في العام 2020، رغم تأجيله من شهر سبتمبر إلى شهر أكتوبر. افتُتح بدورته الرابعة في 23 من الجاري على أن يستمر حتى 31 منه، وقد تمّ اختيار الإعلاميّة اللبنانيّة هيلدا خليفة لتقديم فعالياته وتهافتت على بساطه الأحمر في حفل الافتتاح العديد من النجمات العربيات اللواتي حرصن على اختيار إطلالاتهن بعناية رغبة منهن في الحصول على لقب الأكثر أناقةً بهذه المناسبة.

- تألقت الإعلاميّة هيلدا خليفة بثوب أخضر حمل توقيع دار Elie Saab تميّز بأطواله المتعددة والكشاكش التي زيّنته.

- اختارت الممثلة المصريّة ياسمين صبري إطلالة كلاسيكيّة لا تخلو من الطابع العصري. تميّز ثوبها الأزرق بتصميمه القريب من الجسم، وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة.

- تألقت النجمة المصريّة يسرا بإطلالة كانت الأكثر ابتكاراً في افتتاح المهرجان من حيث تصميمها ولونها. وقد نسّقت أزيائها مع حذاء باللون الفضي ومجوهرات ماسيّة تزيّنت بالياقوت.

- اعتمدت الممثلة السوريّة نسرين طافش إطلالة لافتة حملت توقيع دار Naja Saade اللبنانيّة. تميّز ثوبها بقصة الكتف الواحدة والحزام الأسود الذي حدّد الخصر بالإضافة إلى لونه الأنيق.

- تألقت الممثلة المصريّة تارا عماد بثوب عاري الكتفين من الدانتيل الشبكيّ الأسود أضفى على إطلالتها خليطاً من الرومنسيّة والطابع الدرامي.

- اختارت النجمة مي سليم ثوباً طويلاً تميّز بلونه الباستيلي وذيله الطويل بالإضافة إلى أحجار الكريستال التي زيّنته، والتي تناسقت مع العقد الماسي الذي أحاط عنقها.

- لفتت النجمة المصريّة بشرى الأنظار بإطلالتها الفضيّة المؤلفة من قطعتين: ثوباً ضيّقاً مطرزاً بالكامل ترافق مع "كاب" طويل ذات كمّين منفوخين. وقد نسّفت إطلالتها مع عقد، وخاتم، وأقراط تزيّنت ببريق الماس.

- اعتمدت النجمة رانيا يوسف ثوباً باللون البيج المرجاني تميّز بقصّاته المبتكرة وبالحبيبات البرّاقة التي غطّته. وقد نسّقته مع حقيبة وحذاء باللون الذهبي الفاتح.

- اختارت النجمة المصريّة منّة شلبي أن تجمع بين بريق الفضة والذهب في ثوبها الذي تميّز بقصّة V عند الصدر وتنورة طويلة.

- اعتمدت النجمة الأردنيّة ميس حمدان إطلالة عصريّة جمعت بين لمعان الجلد ونعومة المخمل في ثوب تميّز بلونه الأسود الراقي.