هنادي مهنى للعربية.نت: أنا محظوظة.. وأبي يدعمني وينتقدني بكل موضوعية

تعيش الفنانة هنادي مهنى حالة مزدوجة من السعادة ما بين حياتها الشخصية وعقد قرانها على خطيبها الفنان الشاب أحمد خالد صالح، وبين نجاحها الفني في أكثر من عمل فني على رأسها مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، و"الفتوة" مع ياسر جلال ومي عمر.

وحول نشاطها الفني ودور عائلتها في نجاحها وعلاقتها بالفنانة يسرا وتقييمها لدوريها الأخيرين، تحدثت هنادي في حوار خاص مع "العربية.نت".

*في البداية حدثينا عن حالة التوهج التي تعيشينها حاليا على المستوى الفني بعد نجاح أعمالك وعلى المستوى العائلي بعد عقد قرانك؟

**أنا سعيدة جدا والحمدلله وأشعر باستقرار كبير على الصعيد الشخصي بعد عقد قراني للشخص الذي أحبه وأحترمه من كل قلبي، وبالنسبة للعمل فكنت محظوظة هذا العام بالوقوف أمام نجوم كبار وتقديم أدوار مهمة ومؤثرة وهذا كله توفيق من الله في البداية والنهاية، وليس بترتيب شخصي على الإطلاق، فكما نعرف كان هناك ظروف سيئة جدا في كل العالم ومن نجح هذا العام هو قدر من الله واجتهاد وإصرار من الشخص لم يكن يتم لولا أن هناك قدر محتم.

*صرحت أن أكثر الأدوار التي جعلتك تشعرين بالرعب هو دورك في "الفتوة" فلماذا؟

**طبيعة دوري في "الفتوة" كانت مختلفة جدا، فهي فتاة كانت تعيش منذ 120 سنة مثلا، وهي ليست عصر قديم بل عتيق وأكيد شخصية مثل هذه جعلتني أخاف جداً من طريقة الأداء والانفعال والتعبير، فأكيد كانوا مختلفين بعض الشيء عنا في التفاصيل، لذلك كنت حريصة في أدائي أن تكون طريقة كلامي متماشية مع الدور، وكان يرعبني أن أنسى وأنا أتحدث فتظهر طريقتي في الكلام غربية أو مودرن ويتنافى ذلك مع الشخصية.

*كيف تشجعت لاختيار شخصية في "الفتوة" بهذه الصعوبة طالما تدركين أنك قد تصابين بالرعب منها؟

**الحقيقة لم أكن أتخيل أن أرى نفسي في هذا الدور والفضل في ذلك يعود للمخرج والمؤلف اللذين اختاراني ولست أنا من اخترت الدور، بالعكس لو كنت مكانهما ما كنت اخترت نفسي، لذلك يحسب لهم شجاعتهم في الاختيار وأحييهم جدا على هذه المغامرة، وأحب أن أضيف أن فكرة العمل مع نجوم كبار في هذا المسلسل كانت خطورة أخرى مضافة لمخاوفي بكل صدق.

*شاركت في مسلسل الفتوة مع خطيبك أحمد خالد صالح في مشهد اعترفت له بالحب.. هل تشابه هذا المشهد مع شيء حقيقي بينكما؟

**فعلا هي أول مشاركة بيني وبين خطيبي الفنان أحمد خالد صالح في أول عمل درامي، وهي أول مشاهد رومانسية تجمعنا، وكانت مشاهد صعبة لأنها فعلا تشبه مشاعرنا الحقيقية، وأنا أشعر بخجل كبير جدا من التعبير عن مشاعري، وكان هناك مشهد مهم وهو مصارحة خطيبي أحمد خالد صالح بالحب، ووقتها ارتبكت ولم أعرف كيفية تجسيده، فقالوا لي تخيلي نفسك في الحقيقة وجسدا ما حدث بينكما بالضبط، وبالفعل تم المشهد بهذه الطريقة.

*بصراحة وبعيدا عن أنك مخطوبة لأحمد خالد صالح ما رأيك فيه كممثل؟

**أحمد فنان موهوب ومميز جدا والشغل معه عظيم وأحسست وأنا أمامه أنه صاحب خبرة ثلاثين عاما. والعمل معه حقيقي فيه شغف ومتعة وكمية خبرة عظيمة واستفدت منه كثيرا لأن عنده نضج إنساني عظيم ولديه حس درامي كبير.

*تربطك علاقة قوية بالنجمة يسرا فماذا عن تعاونك معها في مسلسل خيانة عهد؟

**فعلا تربطني علاقة كبيرة بالفنانة يسرا منذ وقت طويل، وكنت أتمنى الوقوف أمامها في عمل فني، وتحقق ذلك في مسلسل "خيانة عهد" مع المخرج المبدع سامح عبدالعزيز، والعمل معها أكثر من رائع على كافة المستويات فهي نجمة بكل المقاييس وقامة وموهبة لا تتكرر، وحقيقي معرفة يسرا من أجمل الأشياء التي يمكن أن تحدث لإنسان، وأي شخص توجد في حياته يسرا سواء كصديقة أو زميلة أو مجرد معرفة فهو محظوظ، فقد استفدت من نصائحها الفنية جدا، بالإضافة لأنها تعطي طاقة وبهجة وروحا إيجابية وتساعد الجميع.

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ويجب أن أنوه أنها ساعدتني في أصعب مشاهد المسلسل وهو مشهد زيارة "هشام" الذي قام بدور ابنها وكان مفترض أني أحبه وتوفي وزرناه في المقابر بعد أسبوع من وفاته.

*والدك الموسيقار هاني مهنى يدعمك كثيرا في عملك الفني.. كيف يقوم بذلك؟

**أبي هو أكثر الناس حنانا في العالم وهو أقرب إنسان لقلبي، فهو داعمي وسندي وحبي الكبير، وفي الفن دعمني بكل حب ويكفي أن أقول إنه يتابع المسلسلات التي أشارك فيها ويكتب مواعيدها حتى لا ينساها، بالإضافة أنه ينصحني دائما بشكل كبير حول الفن وطرق الاختيار ويقيّم بأمانة وموضوعية أدائي بدون أي تحيز.