إطلالتها ورطتها.. الانتقادت تنهال على زوجة أحمد السقا

إطلالة مختلفة قدمتها الإعلامية المصرية، مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم مساء الجمعة.

وظهرت الصغير إلى جوار زوجها وهي ترتدي فستاناً لم يكن به ما يسبب الجدل، إلا أنها ارتدت فوقه "بليزر" بإطلالة مختلفة تسببت بضجة كبيرة، وعرضتها للسخرية.

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إلى ذلك انهمرت الانتقادات والتعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنها حصلت على جاكت خاص بالسقا وقررت أن ترتديه فوق الفستان.

كما نشر البعض الآخر تفاصيل هذه الإطلالة وبيت الأزياء الذي استعانت به مها الصغير وكلفها ما يقرب من 17 ألف جنيه مصري.

وأمام الانتقادات الواسعة، ردت الإعلامية بعدما أعادت نشر صورة إطلالتها على حسابها على "إنستغرام" وكتبت عليها رسالة بالإنجليزية قالت فيها إنه "حينما يحكم عليك أحد الأشخاص فهذا الأمر لا يتعلق بك أنت، وإنما يتعلق بهم وبعدم شعورهم بالأمان"، معتبرة أن "الخلل يعود لهؤلاء الأشخاص".

في المقابل تلقت دعماً كبيراً من زملائها وأصدقائها، إلا أنها قامت بغلق خاصية التعليق على الصورة حتى لا تردها أي رسائل سخرية من قبل البعض.