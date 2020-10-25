لماذا لم يكرم "الجونة" محمود ياسين؟.. وهل أسرته عاتبة؟

علقت ابنة الفنان المصري، محمود ياسين، على عدم تكريم والدها الراحل عن مشواره الفني في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقات فعالياته يوم الجمعة الماضي.

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في التفاصيل، كشفت الفنانة، رانيا محمود ياسين، أنها لم تتلقَّ تبليغا من إدارة المهرجان بشأن إقامة تكريم لوالدها، مؤكدة أنها لم تنزعج من الأمر، وأنها تقدر عدم تحضير تكريم يليق به، بسبب وفاته قبل أيام من حفل الافتتاح، بعد الانتهاء من تجهيزات الفعاليات.

وتابعت عبر حديث تناقلته وسائل إعلام محلية مصرية السبت، أنها تعذر إدارة المهرجان "لأنهم يحضرون للمهرجان منذ شهور طويلة، وأكيد أن ما حدث رغما عن إرادتهم"، بحسب قولها.

كما لفتت رانيا محمود ياسين إلى أن شقيقها السيناريست، عمرو محمود ياسين، تلقى دعوة من مهرجان الجونة السينمائي لحضور دورته الرابعة، ولكنه اعتذر منذ دخول والدهما المستشفى.

يذكر أن أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، أعلنت وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

فيما انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، ليكون بذلك أول مهرجان سينمائي يقام بأرض الواقع بالمنطقة العربية، منذ إعلان فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية في شهر مارس/ آذار من العام الحالي، وسط حضور كبير لنخبة من نجوم الوطن العربي.