مخرج مصري يتولى إخراج أحدث أعمال "Marvel"

مفاجأة كبرى تم الإعلان عنها بإسناد إخراج مسلسل شركة "مارفل" الجديد إلى المخرج المصري محمد دياب، على أن يتم عرض العمل عبر منصة "ديزني بلس".

وسيتولى دياب إخراج المسلسل الذي يحمل اسم "Moon Knight"، والذي يروي مغامرة أحد الأبطال الخارقين التابعين لـ"مارفل" وهو "مارك سبيكتور" الذي يُعرف أيضاً باسم "فارس القمر".

وبحسب وسائل إعلام عالمية، اختار دياب الممثل أوسكار إسحاق من أجل لعب دور البطولة في المسلسل، على أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن "فارس القمر" أو "مارك سبيكتور" ظهر في عالم "مارفل" في منتصف سبعينيات القرن الماضي. وهو صبي كان يميل إلى العزلة في صغره ويصنع أصدقاء له من وحي خياله، مما أجبر والده على وضعه في مصحة عقلية.

وظل "مارك سبيكتور" في المصحة العقلية حتى وفاة والده، ومن بعدها خرج والتحق بالبحرية الأميركية. وبفضل مهاراته، أصبح عميلاً للاستخبارات الأميركية، لكنه سرعان ما ترك هذا المنصب وصار قاتلاً مأجوراً.

ولـ"مارك سبيكتور" مغامرات في مصر، خاصةً في معبد قديم يعود إلى "إله القمر عند قدماء المصريين".

يذكر أن المخرج محمد دياب قدم العديد من الأعمال السينمائية التي كان آخرها فيلم "اشتباك" الذي تم اختياره للمشاركة بمهرجان "كان" السينمائي ونال إشادة عالمية كبيرة.

ومنذ الإعلان عن اختيار دياب لإخراج آخر أفلام "مارفل"، حرص عدد كبير من السينمائيين المصريين على تهنئة المخرج على هذه الخطوة الهامة في مشواره الفني.