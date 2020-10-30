أحمد حاتم يكشف لـ "العربية.نت" كواليس "الغسالة"

حققت مشاركة الفنان المصري الشاب أحمد حاتم بأعمال فنية كثيرة قفزة نوعية في الدراما المصرية، حتى غدا واحداً من أبرز نجومها الشباب، وهو ما سمح له أيضاً بأن يكون الشخصية البطلة في عديد من الأفلام.

ونجاح فيلم "الغسالة الذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، كان دليلاً آخر أثبت من خلال حاتم نفسه في المجال.

وفي حواره مع "العربية.نت"، كشف الفنان الشاب أنه أعجب بسيناريو فيلم "الغسالة" منذ عرضه عليه، وذلك لأنه حمل شخصية مختلفة عن أعماله السابقة، وقد شدته تركيبتها.

"الغسالة".. نقلة فنية

أما عن النقلة الفنية التي حققها له الفيلم، فقد أوضح الفنان أن الشخصية قدمته للجمهور بشكل مختلف، وهو ما شدّه للعمل، كما أفرحه التعامل مع المخرج عصام عبد الحميد لأنه متمكن ويعرف جيدا كيف يوظف الفنان ويخرج كل قدراته.

وأشار حاتم إلى أن مشاهد الخيال التي تواجدت في الفيلم لم تكن مزعجة بالنسبة له، قائلاً: "أنا أحب المغامرات بشكل عام وأي فنان سيخاف من المغامرة سيظل في مكانه للأبد، كما أن مشاهد الخيال العلمي التي عرضت في الفيلم كانت سببا في أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد، وهو ما جعله يحقق تلك الإيرادات.

وعن ظروف عرض الفيلم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، أوضح الفنان أنه لم يجد أي مشاكل، مؤكداً أنه من الممكن تعويض نسبة الإقبال بقاعات أكثر للعرض.

أما عن مشاركته مع الفنان محمود حميدة والفنان بيومي فؤاد، قال حاتم إن الاثنين أكثر من رائعين، مضيفاً أن وجودهما أسعده جداً لأنهما كانا إضافة للعمل. وعن هنا الزاهد، أكد أنها نجمة صاحبة موهبة ولها حضور طاغ.

في السياق أيضاً، كشف حاتم أنه ما من جزء آخر لفيلم "أوقات فراغ"، منوّها إلى أن مشروع الجزء الثاني مطروح وبقوة وهو أمنية لدى الكثير من صناع الجزء الأول، إلا أن التحضير له متوقف لاختلاف في وجهات النظر.

إلى ذلك، أعلن الفنان عن جديده، كاشفاً أنه هذه الأيام يقرأ بعض الأعمال في الدراما، أما السينما فيشارك في فيلم "موسى" مع كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وفيلم "حظر تجول" مع المخرج أمير رمسيس والفنانة إلهام شاهين وأمينة خليل.