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بشرى تختم مهرجان الجونة بخطوبتها.. وتبكي!

بشرى
الفنانة بشرى لحظة إعلان الخطوبة "من الفيديو"

بشرى تختم مهرجان الجونة بخطوبتها.. وتبكي!

الخطوبة تمت على السجادة الحمراء وتولى الفنان خالد الصاوي مهمة وكيل العروس

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دبي - العربية.نت

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في أجواء "الجونة" وتحديداً في يوم الختام، احتفلت الفنانة بشرى بخطوبتها على سالم هيكل مدير عام مبيعات بيجو مصر، على هامش فعاليات حفل ختام الدورة الرابعة للمهرجان.

حدث ذلك على السجادة الحمراء، حيث تولى الفنان خالد الصاوي مهمة الوكيل عن العروس.

وفي مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الأخيرة بكثرة على مواقع التواصل، ظهر الصاوي بصحبة بشرى ماسكاً يدها لمقابلة خطيبها وسط تفاعل الحضور من نجمات الفن.

في حين بدت بشرى متفاجئة بالأمر، وعندما فهمت ما يجري حولها بدأت بالبكاء.

يذكر أن بشرى سبق وتزوجت من قبل ولديها ولد وبنت، وهما إسماعيل وليلى.

"الإنسان والحلم"

يشار إلى أن حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كان أُقيم مساء الجمعة.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "الإنسان والحلم".

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