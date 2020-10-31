غرائب وطرائف الجونة.. رحلة النجوم بحثاً عن التريند

انقضت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الجمعة، بالإعلان عن الأفلام المتوجة والحائزة على جوائز الدورة التي شهدت على مدى أيام إقامتها جدلا كبيرا، تسبب فيه عدد من النجوم والنجمات بتصرفاتهم.

وبسبب تلك الحوادث، انتقل الحديث والتفاعل من ساحة الأعمال السينمائية، إلى ساحة التصرفات الشخصية لهؤلاء النجوم، ولعل ذلك ما أشار إليه مؤشر التريند عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

فقد كانت فساتين النجمات صاحبة النصيب الأكبر من الجدل، بعدما تبارت الفنانات في الظهور بتصميمات مختلفة وغير متوقعة.

وحصلت الفنانة المصرية رانيا يوسف على نصيب الأسد، حيث تسببت الفساتين التي ارتدتها على مدار أيام المهرجان في إثارة الجدل.

وبسبب ظهور ابنتها نانسي معها في حفل الختام، ارتدت الابنة فستان والدتها الذي تسبب في أزمة كبرى بمهرجان القاهرة السينمائي، ليصبح ظهور الأبناء علامة مميزة في هذه الدورة، حيث اصطحبت وفاء عامر ابنها في حفل الختام، ووجهت له انتقادا بسبب رفضه التمثيل معها.

كما ظهر آسر ياسين بصحبة زوجته وطفليه على مدار أيام المهرجان، وهو الأمر الذي نال اهتمام كاميرات المصورين.

والرجال أيضاً

وكان للرجل نصيب من الرواج، بسبب ما قدمه البعض على السجادة الحمراء، حيث ظهر الفنان الشاب رامز أمير وهو يقدم بعض الحركات الخاصة بالفنون القتالية.

فيما أطل محمود الليثي للمرة الأولى بعد شفائه من فيروس كورونا، واختار أن يظهر بقصة شعر غريبة للغاية، قام بتعديلها في آخر أيام المهرجان.

وظهر الفنان محمد فراج بصحبة خطيبته بسنت شوقي، لكن الملفت في البداية كان اللحية التي أطل بها وكانت طويلة للغاية على غير المعتاد، ولم تكن هذه هي القصة الوحيدة له في المهرجان.

ومع نهاية فعاليات المهرجان، جاءت اللقطة الأبرز لخطوبة الفنانة بشرى، حينما أمسك بها خالد الصاوي واقتادها إلى حيث يتواجد خطيبها من أجل تقديم عرض الزواج.