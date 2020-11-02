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مخرجة مصرية تهاجم أبطال مسلسلها وتتهمهم بالغرور

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مخرجة مصرية تهاجم أبطال مسلسلها وتتهمهم بالغرور

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القاهرة - أحمد الريدي

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موقف مفاجئ وصادم قامت به المخرجة المصرية، كاملة وجيه أبو ذكري، التي قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل "بـ 100 وش" الذي حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، واستقر صناعه على تقديم جزء ثانٍ منه.

وذلك بعد أن هاجمت عددا من أبطال المسلسل على خلفية التصرفات التي قاموا بها في الفترة الماضية، وتوحي بأنهم يسيرون في الطريق الخاطئ.

المسلسل الذي شارك في بطولته نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش ودنيا ماهر وشريف دسوقي، نشرت مخرجته عبر حسابها على "فيسبوك" منشورا أكدت فيه أنها استمعت في الفترة الماضية إلى أمر ما وتأكدت منه، يتعلق ببعض الممثلين المبتدئين الذين شاركوا في المسلسل، في ظل النجاح الكبير للغاية الذي تحقق في العمل، تملكهم الغرور وسيطر على تصرفاتهم.

بـ 100 وش
2 صور بـ 100 وش
2 صور
بـ 100 وش
بـ 100 وش
مخرجة المسلسل تهاجم الأبطال
مخرجة المسلسل تهاجم الأبطال

لكنها وجهت حديثها إليهم قائلة "خسارة.. الغرور مقبرة الفنان زي ما قال لنا يوسف شاهين.. ده أنتم لسه الناس متعرفش أساميكم الحقيقية.. بتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها".

وأوضحت المخرجة التي لم تعلن بعد عن الطريقة التي ستقدم من خلالها الجزء الثاني، وهل ستغير الأبطال أم أنها ستعاود العمل معهم، أن الغرور من الممكن أن يقتل هؤلاء الفنانين.

لكنها تابعت مستنكرة "غرور ليه.. أنتم مين أصلا.. كلنا مين أصلا"، ضاربة المثال بطبيب القلب المصري مجدي يعقوب الذي حقق نجاحا كبيرا، وحينما يتحدث إليه أحد ينظر إلى الأرض.

مشهد من المسلسل
مشهد من المسلسل

كلمات المخرجة تسببت في جدل كبير، حيث أيدها عدد كبير من الزملاء بسبب ما ذكرته، فيما تعرضت لهجوم من قبل البعض الآخر، الذين رأوا أنها لا تملك الهجوم أو فرض الوصاية على زملاء لها
ذلك الأمر الذي دفعها في النهاية إلى تعطيل حسابها عبر "فيسبوك"، رغبة في إيقاف التعليقات التي ترد.

مسلسل "بـ 100 وش" حقق نجاحا كبيرا للغاية وقت عرضه في شهر رمضان، خاصة أنه يدور في إطار كوميدي حول عصابة تتفنن في أنواع السرقة المختلفة، وطالب الجمهور بوجود جزء ثانٍ من العمل، وهو ما استجابت له شركة الإنتاج دون أن تفصح عن كافة التفاصيل.

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