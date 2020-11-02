نجمات الفن على رادار الزواج.. رفض وترقب وغموض

حالة من الغموض تفرضها بعض نجمات الفن العربي في الوقت الحالي، بعدما ترددت أسمائهن طيلة الأسابيع الماضية، وارتباطهن بمشاريع زواج محتملة.

ذلك الأمر الذي جذب انتباه الجمهور من أجل معرفة التفاصيل واكتشاف الحقيقة، ولعل بشرى كانت أول من يحسم موقفها بنبأ سار، بعدما تلقت عرضا للزواج بعد انتهاء حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ويبدو أن مدينة الجونة ستكون شاهدة على حدث آخر، يتعلق هذه المرة بالفنانة التونسية درة، التي ذكرت بعض التقارير أنها ستحتفل بزواجها مساء الاثنين بالجونة.

حيث يقام حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، وهو الأمر الذي رفضت درة أن تقر به، وأكدت أنها ستعلن عن الأمر إن كان حقيقيا حينما ترغب في ذلك فقط.

إلا أن التفاصيل أشارت إلى كونها اعتذرت عن عدم حضور فعاليات مهرجان الجونة لانشغالها بالترتيب لحفل الزفاف، لكنها حضرت حفل الختام من أجل توجيه دعوات محدودة إلى عدد من أصدقائها، والإشراف على الترتيبات النهائية، حيث تتواجد هناك حتى إقامة الزفاف.

أصالة بدورها أعلنت بشكل قاطع أنها لن تتزوج للمرة الثالثة، وذلك بعد أن خرجت شائعات تحاصرها وتفيد بكونها تعيش قصة حب بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وأشارت أصالة على هامش تواجدها بالجونة، إلى أنها لم تفلح في مشروع الزواج، ولديها في الوقت الحالي أربع أبناء، كما أن هناك ما يشغلها بعيدا عن الزواج، لذلك لن تفكر في هذا الأمر.

على الجانب الآخر، يحيط الغموض بمستقبل الفنانة نيللي كريم، التي أعلنت قبل أشهر عن ارتباطها وخطبتها إلى رجل الأعمال عمر إسلام، وهو صديق لها منذ سنوات طويلة.

حيث أعلنت ارتباطها به بعد عرض مسلسلها الأخير "بـ 100 وش" والذي حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي، ونشرا صورهما معا انتظارا لتحديد موعد الزواج.

إلا أنها قبل أسبوعين فجرت مفاجأة كبرى، حينما حلت في لقاء تلفزيوني أكدت خلاله أنها كرهت الرجال، ولا تريد أن تتزوج من جديد، كما أنها ترغب في العيش مع نفسها ولنفسها.

دون أن تحسم بشكل قاطع مستقبلها مع خطيبها، وهل معنى الحديث الخاص بها أنها انفصلت عنه أم أن التصريحات تم تسجيلها قبل أن ترتبط به.

وهو الأمر الذي لم تتداركه نيللي كريم بعد ذلك، وتركت الأمور كما هي، في ظل غيابها عن الساحة الفنية خلال الأيام الأخيرة وعدم ظهورها.