فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. "بموت حرفياً ساعدوني"

أعلنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أجرت التحاليل اللازمة وثبتت إصابتها.

وكشفت الفنانة المصرية من خلال منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، أنها أجرت أشعة مقطعية على الرئة، وتبين إصابتها بالفيروس المستجد، مطالبة كل من اختلطت به خلال الفترة الماضية أن يجري التحاليل ويتأكد من سلامته.

ووجهت الفنانة رسالة في ظل ما يشهده العالم من معاناة بسبب الموجة الثانية للفيروس، قائلة "لو سمحتم الموضوع مش سهل.. ما تستهونوش خلوا بالكم.. كورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب"، مطالبة متابعيها بالدعاء لها.

ولم تمض سوى ساعات بعد أن عادت نشوى مصطفى لتستغيث هذه المرة، بعدما نشرت قائلة "بموت حرفيا.. بروتوكول العلاج معملش حاجة.. حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهي مستشفى".

تلك الكلمات التي تفاعل معها أصدقاؤها، وحاول البعض إرشادها إلى عدد من المستشفيات المخصصة للعزل، كي تتوجه إليها وتحصل على العلاج.

وتعد هذه الإصابة هي الثانية في الوسط الفني خلال يوم واحد، بعد أن أعلن الرابر المصري "ويجز" عن إصابته أثناء تواجده بالجونة لحضور المهرجان السينمائي.